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Kuveyt ile Irak ekonomik iş birliği anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 03:13 | Son Güncelleme

Kuveyt ile Irak ekonomik iş birliği anlaşması imzaladı

BAĞDAT (AA) - Irak Ticaret Bakanı Muhammed el-Ani ile Kuveytli mevkidaşı Halid er-Ravdan başkent Bağdat'ta ekonomi alanında kapsamlı iş birliği için ön anlaşma imzaladı.

Irak Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke ticaret bakanları ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar bu bağlamda, ortak ikili iş birliği için ön anlaşma imzaladı ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü ile ekonomik entegrasyon mekanizması kurulması konusunda anlaştı.

Söz konusu anlaşmanın, ekonomik ve ticari ilişkilerin aktifleştirilmesi ve geçmiş dönemde yaşanan sorunların çözümünde atılmış doğru bir adım olduğu kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Bağdat Ticaret Odası üyesi Muhammed Zunun, Irak ve Kuveyt arasındaki ekonomik-ticari iş birliğinin aktifleştirilmesinin, durgunluk yaşayan Irak ekonomisinin hareketlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kuveytli Bakan beraberindeki heyetle çarşamba günü Bağdat'a gelmişti.

Kuveyt ile Irak arasında, geçmişi 1990'lı yıllara kadar uzanan ortak petrol kuyuları, kayıp Kuveytliler ve Abdullah Körfezi'nde deniz sınırının çizilmesi gibi sorunlar bulunuyor. Geçen yıllarda gerçekleştirilen müzakerelere rağmen bu sorunlara henüz çözüm bulunamadı.

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Anahtar Kelimeler:
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