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Kuveyt ile Suudi Arabistan Körfez krizinin çözümü için görüşmeleri sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 22:55 | Son Güncelleme

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Körfez krizine çözüm bulmak için ülkesi ile Suudi Arabistan arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Körfez krizine çözüm bulmak için ülkesi ile Suudi Arabistan arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok Kuveyt'te bir araya geldi.

Görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah, "Suudi Arabistan bizim kardeş ülkemiz. Suudi Arabistan'la her mekan ve zamanda, tüm meseleler hakkında iletişimimiz sürüyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında tarafsız bölgeye ilişkin Şeyh Sabah, "Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizle görüşmelere devam ediyoruz, en yakın zamanda anlaşmaya varacağız." dedi.

Suudi Arabistan ile Kuveyt arasında tarafsız bölge olan Vefra ve Hafci petrol sahalarında, günlük 500 ila 600 bin varil petrol üretiliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, çevresel sebepler nedeniyle Ekim 2014'te Hafci, bazı engeller nedeniyle Mayıs 2015'te Vefra'yı kapatmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

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