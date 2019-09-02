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Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 23:56 | Son Güncelleme

Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınadı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a insansız hava araçlarıyla düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, Kuveyt'in, kendi topraklarını ve egemenliğini savunmak, ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak için aldığı tüm önlemlerde Lübnan'ı desteklediği ve yanında olduğu vurgulandı.

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

Bu arada dün Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklayan İsrail ordusu, saldırıya karşılık, Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bölgeleri vurduğunu belirtmişti.

Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü ise yaptığı yazılı açıklamada, "Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu'nun, İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğünü veya yaraladığını ifade etmişti.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.

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