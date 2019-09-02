Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a saldırısını kınadı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, İsrail'in Lübnan'a insansız hava araçlarıyla düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, Kuveyt'in, kendi topraklarını ve egemenliğini savunmak, ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak için aldığı tüm önlemlerde Lübnan'ı desteklediği ve yanında olduğu vurgulandı.

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.