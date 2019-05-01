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Kuveyt Körfez krizinde gerginliği azaltma çabalarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

Kuveyt Körfez krizinde gerginliği azaltma çabalarını sürdürüyor

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, ülkesinin Körfez krizinde gerginliği azaltmak için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Carallah, Asya İşbirliği Diyaloğu 16'ncı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a geldi.

Kuveytli Bakan Yardımcısı burada yaptığı açıklamasında, ülkesinin uzayan Körfez krizinde gerginliği azaltmak için çabalarını sürdürdüğünü ifade ederek, krizin daha fazla uzamaması temennisinde bulundu.

Carallah, Kuveyt'in, Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çabalarıyla Körfez krizinde gerginliğin azalması yönünde büyük umutlar beslediğini kaydetti.

Doha'da yapılan toplantıya Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin büyük katılım gösterdiğini, bu durumun doğru yönde ilerlemenin işareti olduğunu belirten Carallah, "Kuveyt, KİK üyesi ülkeler arasındaki iş birliğine güveniyor ve bunun üye ülkelerin halklarının kalkınma yolundaki beklentilerini karşılayacağını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Körfez Kuveyt

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