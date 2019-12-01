Kuveyt: Körfez uzlaşısı için önemli KİK zirvesi 10 Aralık'ta yapılacak

KUVEYT (AA) - Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid es-Sabah, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin 10 Aralık'ta Suudi Arabistan'da düzenleneceğini; bunun, "Körfez uzlaşısında son derece önemli bir istasyon olacağını" bildirdi.

Kuveyt'teki yerel gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Başbakan Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın çabalarıyla Körfez uzlaşısında bazı adımlar atıldığını, Katar'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek KİK zirvesinin bu adımlardan olduğunu söyledi.

Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili Hürmüz Boğazı Barış Girişimi'ne ilişkin de Sabah, bunun kabul görmesi için İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini, başarılı olması için ise uygun şartların oluşmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

KİK'ten yapılan açıklamada da zirvede, üye ülkeler arasındaki dayanışma, iş birliği ve bağlarını güçlendirecek yapıcı kararların alınmasının ümit edildiği ifade edildi.