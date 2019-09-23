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Kuveyt Kültür Etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 23:25 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'ndaki etkinliklerin ilk gününde Şef Dr. Bassam Albaloushi yönetiminde klasik Kuveyt müziği konseri gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Devleti İstanbul Başkonsolosluğu, Kuveyt Kültür, Sanat ve Edebiyat Ulusal Konseyi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kuveyt Kültür Etkinlikleri başladı.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla The Ritz Carlton Hotel'de yapılan etkinlik, Kuveyt'in tarihi ve bugününü anlatan kısa tanıtım filminin gösterimiyle başladı. İki ülke milli marşlarının okunduğu açılış programında, Kuveyt Devleti İstanbul Başkonsolosu Mohammad F. M. F. Almohammad, katılımcıları selamladı.

Almohammad, yaptığı konuşmada, etkinlikte katkısı bulunanlara teşekkür ederek, "Bu etkinlik Kuveyt'in kültürel faaliyetlerini Türkiye'de tanıtan bir etkinlik. Özellikle de İstanbul gibi tarihin, kültürün ve sanatın bir arada yer aldığı bir kentte olması bizim için oldukça gurur verici." dedi.

Program kapsamında birçok farklı etkinlik gerçekleştirileceğini aktaran Almohammad, katılımcıların etkinlikleri beğeneceğini ve orada eğleneceğini umduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından Şef Dr. Bassam Albaloushi yönetiminde klasik Kuveyt müziği konseri gerçekleştirildi.

Programda Başkonsolos Mohammad F. M. F. Almohammad destekçilere hediye takdim ederken, misafirler Kuveyt'in geleneksel lezzetlerinden tatma imkanı buldu.

Birçok programın gerçekleştirileceği Kuveyt Kültür Etkinlikleri'nde, Kuveyt'in tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili bir fotoğraf sergisi ilgililerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında yarın, Şef Dr. Bassam Albaloushi ve Kuveyt Müzik Grubu'yla kanun sanatçısı Aytaç Doğan, Taksim Meydanı'ndaki Beyoğlu Belediyesi Festival Alanı'ndan müzikseverlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Kültür Etkinlikleri

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