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Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2018 22:35 | Son Güncelleme

Avrasya Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşan Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk El-Ğanim'den Türkiye'ye destek mesajı geldi. El-Ğanim konuşmasında, "Türkiye’ye ekonomik savaş açanlar, başaramayacaksınız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir." dedi. El-Ğanim'in bu sözleri ülkesinde geniş yankı buldu.

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim'in dAntalyalya'da düzenlenen Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı'nda söylediği "Türkiye muz cumhuriyeti değildir" şeklindeki ifadesi ülkesinde geniş yankı buldu.

Kuveyt gazeteleri, Meclis Başkanı Ganim'in "Türkiye ekonomisini hedef alan planların başarıya ulaşamayacağı" yönündeki açıklamalarını okuyucularına ilk sayfalarından duyurdu.

"TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLDİR"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden "Er-Ray" haberi "Ganim: Türkiye muz cumhuriyeti değildir ve krizi aşacaktır." başlığıyla verirken, "Es-Siyase" gazetesi de "Ganim: Türkiye'ye karşı ekonomik savaş açanlar başarılı olmayacak." başlığını kullandı.

"En-Nehar" gazetesi ise haberi yine ilk sayfadan "Ganim: Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Ekonomik savaş isteyenler başarılı olamayacak." başlığıyla yayınladı.

DESTEK MESAJI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ev sahipliğinde dün Antalya'da düzenlenen Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı'nda konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Ganim, "Alenen Türkiye'yi hedef almaktan bahseden ve Türkiye'ye belirli şartları dayatmak isteyenler var. Türkiye'ye karşı ekonomik savaş müjdesi verenlere, mali çöküş yaşamasını arzulayanlara şunu söylüyoruz: Başaramayacaksınız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Ganim ayrıca Türk yönetimi ve halkının karşılaştıkları tüm ekonomik sorunları aşabileceğini dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Parlamento Başkanları Konferansı Merzuk el-Ganim Türkiye

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
KUVEYT VE KATAR OSMANLININ ATADIĞI VALİLERİN TORUNLARI TARAFINDAN YÖNETİLEN VE HALA KENDİNİ OSMANLI MİRASI GİBİ GÖREN KARDEŞ MİLLETLERDİR, sakin onları diğer LAWRENCE tohumu araplar ile kıyaslamayın
Hadi bakalım Sizden de bir uçak alabilir miyiz acaba hediye olarak
sudi arabistan burayı muz cumhuriyrti sanıyor arkasına almış abd yi türkiyeden istediğimiz kişiyi alırız demek istiyor bunlara ders vermek lazım aslında çok kaşınyor
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