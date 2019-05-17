Dışarıdan gelen zorluklara karşı "akıllıca ve sorumlulukla hareket etmeye" ihtiyaçları olduğunu ifade eden Ganim, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bölgede savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Ganim, bunun aksini temenni ettiklerini dile getirdi.

Dışarıda yaşanan gelişmeler için "İyi değil ve güven vermiyor." diyen Ganim, içerideki durum için ise "Hükümetin hazırlıklarının öncekinden daha iyi olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanının siyasi durumu özetlediğini, her ihtimale karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptığını aktaran Ganim, milletvekillerinden Muhammed ed-Delal'in pazar günü mecliste konuya ilişkin bildiri hazırlamakla görevlendirildiğini söyledi.

KUVEYT (AA) - Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, ABD, İran ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan son gelişmeler nedeniyle bölgede savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

"Bölgedeki son gelişmeler görüşüldü. Devletimizin herhangi bir olağanüstü duruma karşı hazırlıkları konuşuldu. Meclis çoğunluğun onayıyla gizli bir oturum düzenledi. Dışişleri Bakanı durumun ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin bir buçuk saatlik bir sunum yaptı." - Körfezde ne oluyor?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

