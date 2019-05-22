HABER

Kuveyt parlamentosundan "barışçıl çözüme" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 00:01 | Son Güncelleme

Kuveyt parlamentosundan "barışçıl çözüme" destek

KUVEYT (AA) - Kuveyt parlamentosu, bölgedeki çatışmalara karşı olumlu tarafsızlığın benimsenmesini ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesini önemsediğini vurguladı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Körfez bölgesinde artan silahlı çatışma riskiyle siyasi ve güvenlik krizine işaret edilerek gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun en üst düzeyde dikkatli ve ihtiyatlı olunmasını, bölgenin çatışma ve anlaşmazlık çemberine girmesini engelleyecek uygulamaların benimsenmesinin yanı sıra vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin söz konusu tehlikelerden ve krizlerden korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirdiği kaydedildi.

Parlamentoda geçen perşembe bu konuda özel bir oturum düzenlendiği hatırlatılan açıklamada Kuveyt hükümetinin acil durumlarla ilgili tüm birimlerle ortak çalışması ve koordineli olmasının zorunlu olduğu dile getirildi.

Vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere, sorunlara ve tehlikelere karşı koymak için ulusal birliği desteklemeleri ve güçlendirmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkenin resmi tutumu bölgedeki emniyetin ve güvenliğin güçlendirilmesini desteklemekte, mevcut çatışmalara karşı olumlu tarafsızlığın benimsenmesini ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesini önemsemektedir."

- ABD-İran gerilimi

Körfez bölgesi, son günlerde ABD ile İran arasındaki gerilim hattında yer alıyor.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Ayrıca 12 Mayıs'ta 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramış, 14 Mayıs'ta da Suudi Arabistan'daki iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmişti. BAE, ticari gemilere yönelik sabotajın İran tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Son olarak, Riyad yönetimi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke'de 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etmişti.

Kuveyt, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki Körfez krizinde de ara bulucu rolüyle dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Soylu: Bizim Yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdırSoylu: Bizim Yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır
Maaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyorMaaşlarını alamayan fabrika işçileri grev yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek Kuveyt olumlu tarafsızlık

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

En acı kaza! Fren yerine gaza basınca kızını ezdi

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli geliyor

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

9 yaşındaki çocuk inşaat çukuruna düştü

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.