KUVEYT (AA) - Kuveyt parlamentosu, bölgedeki çatışmalara karşı olumlu tarafsızlığın benimsenmesini ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesini önemsediğini vurguladı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Körfez bölgesinde artan silahlı çatışma riskiyle siyasi ve güvenlik krizine işaret edilerek gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun en üst düzeyde dikkatli ve ihtiyatlı olunmasını, bölgenin çatışma ve anlaşmazlık çemberine girmesini engelleyecek uygulamaların benimsenmesinin yanı sıra vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin söz konusu tehlikelerden ve krizlerden korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirdiği kaydedildi.

Parlamentoda geçen perşembe bu konuda özel bir oturum düzenlendiği hatırlatılan açıklamada Kuveyt hükümetinin acil durumlarla ilgili tüm birimlerle ortak çalışması ve koordineli olmasının zorunlu olduğu dile getirildi.

Vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere, sorunlara ve tehlikelere karşı koymak için ulusal birliği desteklemeleri ve güçlendirmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: