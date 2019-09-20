HABER

Kuveyt, petrol tesisleri ile ticari limanlardaki güvenlik seviyesini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kuveyt, petrol tesisleri ile ticari limanlardaki güvenlik seviyesini artırdı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, ülke genelinde tüm petrol tesisleri ile ticari limanlardaki güvenlik seviyesini artırdı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki petrol tesisleri ile ticari limanlardaki güvenlik seviyesi artırıldı.

Gemi ve limanların korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı vurgulanan haberde, bunun bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle ülke güvenliğinin sağlanması ve limanlar ile bölgenin korunması adına yapıldığı ifade edildi.

Kuveyt yönetimi, geçen hafta başkent Kuveyt'in sahil kesiminde bir insansız hava aracının (İHA) gözlenmesi üzerine, pazar günü önemli bazı noktalardaki güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yerel basınında cumartesi günü yer alan haberde, bir İHA'nın ülkenin hava sahasını ihlal ettiği ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sarayının üzerinde uçtuğu belirtilmişti. İHA'nın kime ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Vekili Sabah Halid el-Hamed es-Sabah da orduya, ülkenin güvenliği ve istikrarını sarsacak herhangi bir tehlikeye karşı koymak için en üst düzeyde alarm durumunda olunması talimatı vermişti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Yalova için son 5 saatYalova için son 5 saat
Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildiBakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aramco İHA Kuveyt petrol tesisleri

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

Son dakika! MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Mehmet Bayden öldürüldü

Mehmet Bayden öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.