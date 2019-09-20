Kuveyt, petrol tesisleri ile ticari limanlardaki güvenlik seviyesini artırdı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, ülke genelinde tüm petrol tesisleri ile ticari limanlardaki güvenlik seviyesini artırdı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki petrol tesisleri ile ticari limanlardaki güvenlik seviyesi artırıldı.

Gemi ve limanların korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı vurgulanan haberde, bunun bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle ülke güvenliğinin sağlanması ve limanlar ile bölgenin korunması adına yapıldığı ifade edildi.

Kuveyt yönetimi, geçen hafta başkent Kuveyt'in sahil kesiminde bir insansız hava aracının (İHA) gözlenmesi üzerine, pazar günü önemli bazı noktalardaki güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yerel basınında cumartesi günü yer alan haberde, bir İHA'nın ülkenin hava sahasını ihlal ettiği ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sarayının üzerinde uçtuğu belirtilmişti. İHA'nın kime ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Vekili Sabah Halid el-Hamed es-Sabah da orduya, ülkenin güvenliği ve istikrarını sarsacak herhangi bir tehlikeye karşı koymak için en üst düzeyde alarm durumunda olunması talimatı vermişti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

