Kuveyt, Suudi Arabistan ile tarafsız bölgede petrol çıkarma tasarısını onayladı

KUVEYT (AA) - Kuveyt parlamentosu, Suudi Arabistan ile ortak petrol sahalarının bulunduğu "tarafsız bölgede" yeniden petrol çıkarılmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, tarafsız bölge ve bu bölgeye sınır Mağmura bölgesinin paylaşımına ilişkin ek protokolü içeren yasa tasarısının parlamentoda onaylandığı belirtildi.

Kuveyt ile Suudi Arabistan, 24 Aralık 2019'da tarafsız bölge ve bu bölgeye sınır Mağmura bölgesinin taksimi için hazırlanan ek protokole imza atmıştı.

Petrol Bakanı Halid Ali Muhammed el-Fadıl da daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin bu yıl sonunda Suudi Arabistan ile arasındaki tarafsız bölgede petrol üretiminin normale dönmesini ümit ettiğini dile getirmişti.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede bulunan El-Hafci ve El-Vefra petrol sahalarının günlük 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi iki ülke, 2014'te çevresel nedenlerle Hafci'yi, 2015'te de işletmede yaşanan engeller nedeniyle de Vefra'yı kapatmıştı.

