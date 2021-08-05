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Kuveyt'te dünyanın en büyük lastik çöplüğü ateşe verildi: Gökyüzü siyaha döndü

05.08.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuveyt'teki Al Sulaibiya lastik sahasında dünyanın en büyük lastik çöplüğü ateşe verildi ve bu korkunç manzara uydu görüntülerine de yansıdı. Bir sosyal medya gönderisinde yer alan bilgiye göre, bu alanda 7 milyon lastik olduğu tahmin ediliyor.

Kuveyt'te dünyanın en büyük lastik çöplüğü ateşe verildi: Gökyüzü siyaha döndü

Kuveyt'teki dünyanın en büyük lastik mezarlığı olan 25.000 metrekarelik Al Sulaibiya (Rahaya) sahasında salı günü çıkan yangın sonucu meydana gelen manzara endişe yarattı.

Yanan bir lastik yığınının videosunun internette paylaşılmasının ardından sosyal medyada korku dolu anlar yaşandı. Paylaşıldığından beri milyonlarca kez izlenen videoda gökyüzünün siyaha büründüğü, havaya yükselen kalın dumanın yayıldığı görülüyor.

Bu korkunç manzara uydu görüntülerine de yansıdı.

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BU İLK DEĞİL!

Kuveyt'in geniş lastik stoklarında çıkan yangınlar oldukça yaygın. Daily Mail 2013 yılında Kuveyt Şehri Sulaibiya'da her yıl devasa delikler açıldığını ve ardından buranın eski lastiklerle doldurulduğunu bildirdi. Lastikler daha sonra şimdi olduğu gibi ateşe verildi.

Videoyu izleyen birçok kişi, iklim değişikliği ve kirlilik gibi daha büyük sorunlar hakkında umutsuzluğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt
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