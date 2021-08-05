Kuveyt'te dünyanın en büyük lastik çöplüğü ateşe verildi: Gökyüzü siyaha döndü

Kuveyt'teki dünyanın en büyük lastik mezarlığı olan 25.000 metrekarelik Al Sulaibiya (Rahaya) sahasında salı günü çıkan yangın sonucu meydana gelen manzara endişe yarattı.

Yanan bir lastik yığınının videosunun internette paylaşılmasının ardından sosyal medyada korku dolu anlar yaşandı. Paylaşıldığından beri milyonlarca kez izlenen videoda gökyüzünün siyaha büründüğü, havaya yükselen kalın dumanın yayıldığı görülüyor.

WATCH: World’s biggest tire graveyard in Kuwait on fire. pic.twitter.com/n8VeOpT9tb — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 3, 2021

Bu korkunç manzara uydu görüntülerine de yansıdı.

BU İLK DEĞİL!

Kuveyt'in geniş lastik stoklarında çıkan yangınlar oldukça yaygın. Daily Mail 2013 yılında Kuveyt Şehri Sulaibiya'da her yıl devasa delikler açıldığını ve ardından buranın eski lastiklerle doldurulduğunu bildirdi. Lastikler daha sonra şimdi olduğu gibi ateşe verildi.

Videoyu izleyen birçok kişi, iklim değişikliği ve kirlilik gibi daha büyük sorunlar hakkında umutsuzluğunu dile getirdi.



