Kuveyt'ten 'ABD Camp Arifjan'dan çekiliyor' haberine yalanlama

Kuveyt hükümeti, resmi devlet ajansı KUNA aracılığıyla servis edilen ‘ABD askerleri ülkeden çekiliyor’ haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre İletişim Ofisi Başkanı Tarık el Muzarem tarafından yapılan açıklamada, KUNA’nın hacklendiği ve bu haberin yayıldığı belirtildi.

SAVUNMA BAKANININ ABD'NİN ÇEKİLECEĞİNE DAİR MEKTUP ALDIĞI BELİRTİLMİŞTİ



İlk çıkan haberde Kuveyt Savunma Bakanı'nın ABD askerlerinin Camp Arifjan üssünden 3 gün içerisinde çekilmeye başlayacağına dair mektup aldığı belirtilmişti.



