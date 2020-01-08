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  4. Kuveyt'ten 'ABD Camp Arifjan'dan çekiliyor' haberine yalanlama

Kuveyt'ten 'ABD Camp Arifjan'dan çekiliyor' haberine yalanlama

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

ABD askerlerinin Kuveyt'teki Camp Arifjan üssünden çekileceği yönündeki habere yalanlama geldi. Kuveyt, haberi yayımlayan devlet ajansı KUNA’nın hacklendiğini belirtti.

Kuveyt'ten 'ABD Camp Arifjan'dan çekiliyor' haberine yalanlama

Kuveyt hükümeti, resmi devlet ajansı KUNA aracılığıyla servis edilen ‘ABD askerleri ülkeden çekiliyor’ haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre İletişim Ofisi Başkanı Tarık el Muzarem tarafından yapılan açıklamada, KUNA’nın hacklendiği ve bu haberin yayıldığı belirtildi.

SAVUNMA BAKANININ ABD'NİN ÇEKİLECEĞİNE DAİR MEKTUP ALDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

İlk çıkan haberde Kuveyt Savunma Bakanı'nın ABD askerlerinin Camp Arifjan üssünden 3 gün içerisinde çekilmeye başlayacağına dair mektup aldığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuveyt camp arifjan

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
iranli olasim var helal olsun bee canim turkiyemde destek cikar insallah
Hemen İran'a git onlara yardım edersin bekliyorladır
Yüzbinlerce sünniyi katleden mezhepçi İran değil mi? Olabilirsin sıkıntı yok
@eraser_7887 yuzbinlercd sunniyi katleyti ama abd 2-3 milyon sunniyi katletti kafir git onu tut
yalan bunlar oyalama politikası. ve büyük şeytan abd de bunu çok iyi yapıyor. it dalaşından öte gitmez.
katılıyorum
ABD İRAN dan uzaklaşıyor atom bombası atma planlarımı var acaba
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