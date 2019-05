Kuveyt Türk, Architecht ile teknolojik yatırıma ve dönüşüme hız veriyor

- Tamamı Türk mühendislerden oluşan ekip

2010 yılında Türkiye’de bir banka tarafından kurulan ilk Ar-Ge merkezini hayata geçiren ve günümüzde iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka unvanını taşıyan Kuveyt Türk, tamamı Türk mühendislerden oluşan ekibiyle yurt içinde ve yurt dışında ilklere imza atıyor.

BOA Bankacılık Platformu’nun yanı sıra insansız bankacılık şubesi XTM, Türkiye’de katılım bankacılığında bir ilk olan dijital bankacılık platformu Senin Bankan, yine Türkiye’de bir ilk olan kira sertifikası (sukuk) halka arz işleminin uygulama modülü, Altın Veren ATM gibi dijitalleşme eksenli çalışmalar Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen projeler arasında yer alıyor.

Bilgi teknolojileri alanındaki inovatif yaklaşımlarıyla ve dijital dönüşüm stratejisiyle müşteri memnuniyetini yönelik çalışmalarına da hız veren Kuveyt Türk, bugün sayıları bir milyonu aşan dijital bankacılık müşterisine kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimi yaşatmaya odaklanıyor. Müşteri güvenliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu göz önünde bulundurarak kişiye özel biyometrik çözümleri bankacılık süreçlerine kazandırmayı hedefleyen Kuveyt Türk, yapay zekâ chatbot ve ses teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bankacılık sektörünün en kapsamlı API Market Platformu’nu 2017 yılında hayta geçiren Kuveyt Türk, PSD2 (The Revised Payment Services Directive - Ödeme Hizmetleri Direktifi) standartlarına uygun olarak bankacılık servislerini tek bir platform üzerinden sunuyor.

Uluslararası şirketlerden KOBİ’lere kadar herkese açık olan API Market ile geliştiriciler, Kuveyt Türk tarafından sağlanan finansal servisleri kullanarak kendi uygulamalarını üretebiliyor. Yeni bir sistem kurmak isteyen girişimciler ve FinTech geliştiricileri, Kuveyt Türk API Market Platformu sayesinde birçok hizmet ve bilgiyi hazır olarak alabiliyor, daha az yatırımla ve daha kısa sürede hizmet sunmaya başlayabiliyor.

Kuveyt Türk’ün gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki teknoloji yatırımlarına son örnek ise Açık Kaynak Kodlu Bankacılık oldu. API bankacılık uygulamasına ek olarak başlattığı Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla yeni nesil teknolojilerle geliştirilen web tabanlı BOA One platformunun kullanıcı arayüzünü herkesin kullanımına açan Kuveyt Türk, bu sayede farklı bakış açıları sağlama ve yeni projeler geliştirme gibi olanaklara sahip olmayı hedefliyor.