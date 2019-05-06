Kuveyt Türk, Architecht ile teknolojik yatırıma ve dönüşüme hız veriyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, inovatif ürün ve hizmetlerini, kurduğu teknoloji şirketi Architecht ile globale taşıyor.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, bankanın inovatif ürün ve hizmetleri, yüzde 100 Kuveyt Türk sermayesiyle kurulan Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ tarafından 2015 yılından bu yana ulusal ve uluslararası arenada pazarlanıyor.

Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olmak vizyonuyla yola çıkan Architecht, kısa sürede Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin arasına adını yazdırmayı başardı.

Bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin adresi haline gelen Architecht şirketinin ana uzmanlık alanları arasında finansal teknolojiler, güvenlik teknolojileri, alternatif kanal çözümleri, yazılım geliştirme, destek ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor. Kuveyt Türk, inovatif ürün ve hizmetlerini, kurduğu teknoloji şirketi Architecht ile globale taşıyor.

Dijital dönüşümün onuncu yılında önümüzdeki döneme dair yeni bir yol haritası hazırlayan Kuveyt Türk, bu kapsamda önemli bir adım daha attı. Bankacılık ve finans alanında 15 yılı aşkın tecrübesi bulunan Dr. Mücahit Gündebahar, Architecht’e genel müdür olarak atandı. 10 yıldır çatısı altında bulunduğu Kuveyt Türk’te önemli başarılara imza atan Gündebahar, son olarak Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olan Mücahit Gündebahar, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi’nde işletme üzerine, doktorasını ise Haliç Üniversitesi’ndetamamladı. Mayıs 2019 itibarıyla yeni görevine başlayan Mücahit Gündebahar ile süreçlerin dijitalleştirilmesi, teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, inovatif ürün ve hizmetlerin global dünyaya pazarlanması gibi alanlarda daha aktif olunması hedefleniyor.

Gelecek 10 yılın teknolojileri ve iş ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım bankacılığı paketi BOA Bankacılık Platformu, Architecht şirketinin en önemli ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor. BOA Platformu, günümüzde Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası tarafından kullanılıyor. Kuveyt Türk, iştiraki Architecht ile teknoloji ihraç eden bir banka haline de geldi. BOA Bankacılık Platformu, aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkedeki 60’tan fazla bankaya ihraç edildi. 2020’ye kadar yaklaşık 120 milyon TL’lik yazılım ihracatı gerçekleştirecek Architecht bu yatırımla ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.