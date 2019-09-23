HABER

Kuveyt Türk Bankası'na Hamas'a Destekten New York'ta Dava Açıldı

23.09.2019 21:25 | Son Güncelleme

İki Amerikan hukuk firması, Gazze'de Hamas saldırısı sonucu öldürülen İsrailli bir çiftin çocukları adına New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne başvurup, Hamas'a destek olduğu gerekçesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası aleyhine dava açtı

Kuveyt Türk Bankası'na Hamas'a Destekten New York'ta Dava Açıldı

Dört yıl önce Gazza Şeridi’nin Nablus bölgesinde otoyolda üç Hamas militanın silahlı saldırısına uğrayan İsrailli çift, Eitham ve Naama Henkin, yanlarında bulunan dokuz, yedi, dört ve on aylık çocuklarının gözleri önünde öldürüldü.

Henkin çiftinin çocukları, "Uluslararası Terör Yasası" ve "Amerikan Anti Terör" yasası kapsamında, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne başvurup, Hamas’a destek olduğu gerekçesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası aleyhine dava açtı.

Dava dosyasını New York Doğu Bölgesine Mahkemesi'ne çocuklar adına iki Amerikan hukuk firması verdi.

Avukatlar mahkemeden Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın cezalandırılması ve müvekkillerinin zararlarının tazmin edilmesini talep etti.

“Kuveyt Türk New York’taki Amerikan bankaları aracılığıyla Hamas’a para gönderdi”

Dava dilekçesinde Kuveyt Türk Bankası’nın çeşitli tarihlerde New York’tan Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank ve Bank of New York Mellon’taki hesaplarından Amerikan doları kullanarak, Hamas ile bağlantılı kuruluş, organizasyon ve yardım amaçlı etkinliklere para transferi yaptığını öne sürdü.

34 sayfalık dava dilekçesinde Hamas’ın şimdiye kadar yapmış olduğu terör faaliyetleri sıralandı.

Dava dilekçesinde Kuveyt Türk’ün kurulduğu Türkiye’deki yasalar çerçevesinde, terör örgütlerine yardım ve kara para aklama gibi operasyonlar yapamayacağını, ayrıca bir çok uluslararası sözleşmeler gereği terörle bağlantılı kuruluşlarla ilgili finansal işlemler yapamayacağını taahhüt ettiği belirtildi.

“Terör operasyonları Hamas’ın İstanbul’daki ofisinden planlanıyor”

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Türkiye’de Hamas’a maddi yardım için bir ağ oluşturulduğu öne sürüldü. Türkiye’nin Hamas’ı hem siyasi hem de maddi olarak açıkça desteklediği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas’ın liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniyeh ile de açıkça görüştüğü kaydedildi.

Türk yetkililerin Hamas’a finansal destek sağlayan ve Batı Şeria’da terörist operasyonları planlayan Kassam Tugayları’nın İstanbul’da ofis açmalarına izin verdiği, bu ofisin de Hamas’ın siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcısı Salah El-Arori tarafından yönetildiği iddia edildi.

Bir çok operasyonun İstanbul’daki bu bürodan planlandığı, 2014 yılın Filistinli lider Mahmut Abbas’a yönelik Batı Şeria’da bir darbe girişiminin de İstanbul ofisinden planlandığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, "Müslüman Kardeşler'in" bir kolu olduğu öne sürülen ‘İnsani Yardım Vakfı’nın’ (IHH) da Hamas için çalıştığı iddia edildi.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
66 ülkeden karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadi66 ülkeden karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadi
Genç İklim Aktivistinden Liderlere: ‘Hayallerimi Çaldınız’Genç İklim Aktivistinden Liderlere: ‘Hayallerimi Çaldınız’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Suriye için çok önemli adım!

Suriye için çok önemli adım!

Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!

Uygur Türkleri gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüldüler!

Ruhani’nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

Ruhani’nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

Ülke ayağa kalktı! 300 kişi gözaltında

Ülke ayağa kalktı! 300 kişi gözaltında

Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

Resti çektiler: Bize savaş açarlarsa bu savaşa gireriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.