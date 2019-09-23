Kuveyt Türk Bankası'na Hamas'a Destekten New York'ta Dava Açıldı

Dava dilekçesinde Kuveyt Türk Bankası’nın çeşitli tarihlerde New York’tan Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank ve Bank of New York Mellon’taki hesaplarından Amerikan doları kullanarak, Hamas ile bağlantılı kuruluş, organizasyon ve yardım amaçlı etkinliklere para transferi yaptığını öne sürdü.

Avukatlar mahkemeden Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın cezalandırılması ve müvekkillerinin zararlarının tazmin edilmesini talep etti.

Henkin çiftinin çocukları, "Uluslararası Terör Yasası" ve "Amerikan Anti Terör" yasası kapsamında, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne başvurup, Hamas’a destek olduğu gerekçesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası aleyhine dava açtı.

Dört yıl önce Gazza Şeridi’nin Nablus bölgesinde otoyolda üç Hamas militanın silahlı saldırısına uğrayan İsrailli çift, Eitham ve Naama Henkin, yanlarında bulunan dokuz, yedi, dört ve on aylık çocuklarının gözleri önünde öldürüldü.

34 sayfalık dava dilekçesinde Hamas’ın şimdiye kadar yapmış olduğu terör faaliyetleri sıralandı.

Dava dilekçesinde Kuveyt Türk’ün kurulduğu Türkiye’deki yasalar çerçevesinde, terör örgütlerine yardım ve kara para aklama gibi operasyonlar yapamayacağını, ayrıca bir çok uluslararası sözleşmeler gereği terörle bağlantılı kuruluşlarla ilgili finansal işlemler yapamayacağını taahhüt ettiği belirtildi.

“Terör operasyonları Hamas’ın İstanbul’daki ofisinden planlanıyor”

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Türkiye’de Hamas’a maddi yardım için bir ağ oluşturulduğu öne sürüldü. Türkiye’nin Hamas’ı hem siyasi hem de maddi olarak açıkça desteklediği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas’ın liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniyeh ile de açıkça görüştüğü kaydedildi.

Türk yetkililerin Hamas’a finansal destek sağlayan ve Batı Şeria’da terörist operasyonları planlayan Kassam Tugayları’nın İstanbul’da ofis açmalarına izin verdiği, bu ofisin de Hamas’ın siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcısı Salah El-Arori tarafından yönetildiği iddia edildi.

Bir çok operasyonun İstanbul’daki bu bürodan planlandığı, 2014 yılın Filistinli lider Mahmut Abbas’a yönelik Batı Şeria’da bir darbe girişiminin de İstanbul ofisinden planlandığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, "Müslüman Kardeşler'in" bir kolu olduğu öne sürülen ‘İnsani Yardım Vakfı’nın’ (IHH) da Hamas için çalıştığı iddia edildi.

