Kuveyt Türk Bankası'na Hamas'a Destekten New York'ta Dava Açıldı

Dört yıl önce Gazza Şeridi’nin Nablus bölgesinde otoyolda üç Hamas militanın silahlı saldırısına uğrayan İsrailli çift, Eitham ve Naama Henkin, yanlarında bulunan dokuz, yedi, dört ve on aylık çocuklarının gözleri önünde öldürüldü.

Henkin çiftinin çocukları, "Uluslararası Terör Yasası" ve "Amerikan Anti Terör" yasası kapsamında, New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'ne başvurup, Hamas’a destek olduğu gerekçesiyle Kuveyt Türk Katılım Bankası aleyhine dava açtı.

Dava dosyasını New York Doğu Bölgesine Mahkemesi'ne çocuklar adına iki Amerikan hukuk firması verdi.

Avukatlar mahkemeden Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın cezalandırılması ve müvekkillerinin zararlarının tazmin edilmesini talep etti.

“Kuveyt Türk New York’taki Amerikan bankaları aracılığıyla Hamas’a para gönderdi”

Dava dilekçesinde Kuveyt Türk Bankası’nın çeşitli tarihlerde New York’tan Citibank, HSBC, Standard Chartered Bank ve Bank of New York Mellon’taki hesaplarından Amerikan doları kullanarak, Hamas ile bağlantılı kuruluş, organizasyon ve yardım amaçlı etkinliklere para transferi yaptığını öne sürdü.