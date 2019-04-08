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Kuveyt Türk CebimPOS’a çoklu kullanıcı özelliği geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bankacılık sektöründe ilk ve tek olan bu özellikle işletme sahipleri, diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonuna uygulamayı yükleyerek POS cihazına ihtiyaç duymadan tahsilat yapabilmelerine olanak tanıyacak

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alma imkanı sunan CebimPOS’a çoklu kullanıcı özelliğini ekledi.

Kuveyt Türk, açıklamasına göre banka geçen yıl bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alabilen CebimPOS’u işletmelerin kullanımına sunmuştu.

Özellikle esnaf ve KOBİ’lere büyük kolaylık sağlayan CebimPOS’a şimdi de bankacılık sektöründe yine ilk ve tek olan çoklu kullanıcı özelliği eklendi.

Kuveyt Türk’ün CebimPOS için tasarladığı pratik kullanım, çalışanların kolaylıkla tahsilat yapmasına olanak tanıyor. Ödeme esnasında tahsilat yapılacak banka veya kredi kartı bilgileri, Kuveyt Türk mobil şubedeki CebimPOS menüsüne, kart tarama teknolojisi kullanılarak veya tuşlanarak giriliyor. 3D Secure altyapısıyla güvenliği sağlanarak başlatılan işlemler, kart sahibinin cep telefonuna gelen SMS’teki işlem kodunu girmesiyle tamamlanıyor.

Başvurusu Kuveyt Türk şubelerinden yapılan CebimPOS hizmeti, birkaç dakika içerisinde tüm şahıs firmaları ve tüzel müşterilerin kullanımına sunuluyor. Çoklu kullanım özelliğini kullanacak personellerin Kuveyt Türk müşterisi olması durumunda ise personelin sisteme tanımlanması işletme sahibi tarafından şubelerde gerçekleştirilebiliyor.

- POS cihazına ihtiyaç duymadan hızlı, pratik ve güvenli tahsilat imkanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, CebimPOS’un çoklu kullanıcı özelliğiyle sahada yoğun satış yapan ve yazar kasa POS kullanma zorunluluğu bulunmayan işletmelere büyük bir kolaylık sağladıklarını dile getirdi.

CebimPOS’un çoklu kullanıcı özelliğiyle artık işletme sahiplerinin diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonunu POS cihazına dönüştürebildiğini belirten Delipoyraz, "Personel sayısında bir sınırlandırmamız bulunmuyor. Çalışan veya plasiyer, cep telefonlarından yalnızca kendi tahsilatlarını görürken, işletme sahibi tüm hesapları kendi cep telefonundan takip edebiliyor. Bir başka deyişle personellere çalıştıkları firmanın hesap bilgilerine ulaşmadan POS tahsilat yetkisi veriliyor. Bu sayede çalışan veya plasiyer farklı bir şehirde olsa dahi bir POS cihazına ihtiyaç duymadan hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde tahsilatı gerçekleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

- Cihaz alımı, kurulum, aidat ve bakım maliyeti yok

CebimPOS’un, işletme maliyetlerinde önemli bir kalem olan tahsilat masrafını büyük ölçüde düşürdüğüne dikkati çeken Delipoyraz, şunları kaydetti:

"Bir işletmede tahsilat yapan kişi sayısı ne kadar fazlaysa POS cihazından kaynaklanan maliyetler de o kadar artış gösteriyor. CebimPOS kullanan işletmelerimiz ise fiziki POS’larda karşılaştıkları cihaz alımı, kurulum, aidat ve bakım gibi maliyetlere katlanmıyor, yalnızca çekim yaptığı tutar üzerinden komisyon ödüyor. Müşterilerimiz dilerse komisyon ödemeden blokeli veya aylık sabit bir ücret ödeyerek komisyon veya bloke süresi olmadan da tahsilatlarını ertesi gün yapabiliyor. Tüm bunlara ek olarak CebimPOS’la, kağıt sıkışması, rulonun bitmesi, tuş takımının bozulması gibi POS cihazlarında yaşanan teknik sorunların da önüne geçilmiş oluyor."

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