Kuveyt Türk müşteri hizmetleri, genel merkez numarası, adres bilgileri

Faizsiz finans alanında faaliyetlerini sürdüren Kuveyt Türk, müşterilerinin memnuniyetini önemsiyor. Müşteri odaklı anlayışı ve son teknolojiyi takip eden çalışmalarıyla Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olarak özenle hareket ediyor. Kuveyt Türk müşterilerinin ihtiyaç duyduğu iletişim bilgileri, Kuveyt Türk müşteri hizmetleri direkt bağlanma ve iletişim kanalları için bu yazıyı inceleyebilirsiniz. İşte detaylar…
Kuveyt Türk, insana değer veren hizmet anlayışıyla uzman bir kadroyla Türkiye genelindeki şubelerinde hizmet veriyor. Aynı titiz anlayışı müşteri hizmetlerinde de sürdüren Kuveyt Türk, gelişen teknolojinin imkânlarını da sonuna kadar kullanıyor. Kuveyt Türk iletişim bilgileri, internet ve telefon bankacılığı bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Kuveyt Türk müşteri hizmetleri araması yapmak isteyen müşteriler için iki farklı çağrı merkezi numarası bulunuyor.
Kuveyt Türk çağrı merkezine bağlanarak bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek, sorun ve taleplerinizi iletmek için 444 0 123 ya da 0850 251 0 123 no’lu numaraları arayabilirsiniz.
Çağrı merkezinden Türkçe, İngilizce, Arapça ve işaret dillerinde hizmet alabilirsiniz.
Kuveyt Türk müşteri hizmetleri bağlanma işlemlerini 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.
Kuveyt Türk’ün genel müdürlük bilgileri şöyledir:
Kuveyt Türk yönetim kurulu adresi: Büyükdere Cad. No: 129/1 Kat: 11 34394 Esentepe / İSTANBUL
Genel müdürlük telefon numarası: (0212) 354 11 11
Genel müdürlük faks numarası: (0212) 354 12 12
Kuveyt Türk bankacılık üssü adres bilgisi: Cumhuriyet Mah. Özgürlük Cad. No:11/A Çayırova / KOCAELİ
Kuveyt Türk bankacılık üssü telefonu: (0262) 723 55 55
Kuveyt Türk müşteri memnuniyeti merkezi adresi: Cumhuriyet Mah. Özgürlük Cad. No:11/A Çayırova / KOCAELİ
Telefon bilgisi: 444 3 123 veya 0850 251 3 123
Faks numarası: (0262) 723 56 56
Kuveyt Türk’ün adresinize en yakın şube ve ATM bilgilerine internet sitesi aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kuveyt Türk şubeleri 08:30-12:30 ile 13:30-17:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Cuma günleri öğleden sonra çalışma saatleri 14:00-17:00 saatleri arasıdır.
Kuveyt Türk’ün adresinize en yakın şube ve ATM haritası için TIKLAYINIZ!
Kuveyt Türk iletişim formuyla her türlü sorun, öneri, talep ve teşekkürünüzü iletebilirsiniz. Kuveyt Türk’ün Müşteri Memnuniyeti Merkezi aracılığıyla da dolduracağınız formlarla taleplerinize en geç 5 gün içinde dönüş almanız mümkündür.
Kuveyt Türk’ün Bize Ulaşın sayfası üzerinden form oluşturmak için TIKLAYINIZ!
Kuveyt Türk’ün Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne ulaşmak ve talep oluşturmak için TIKLAYINIZ!
Kuveyt Türk’ü sosyal medyada takip etmek için YouTube üzerinden KuveytTurkBankasi kullanıcı adıyla; Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden kuveytturk adıyla bulabilirsiniz.
Her an her yerde Kuveyt Türk ile internet üzerinden bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmek, ürün ve hizmetler hakkında bilgi almak için www.kuveytturk.com.tr internet adresine girebilirsiniz. İnternet bankacılığında oluşturacağınız bireysel veya kurumsal internet şubesi üyeliğinizle bankacılık işlemlerinizi şube ve ATM’lere gitmeden gerçekleştirebilirsiniz. Kuveyt Türk internet bankacılığı ile şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Bireysel, KOBİ ve ticari işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Para transferi ve her türlü ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Döviz transferlerinizi yapabilirsiniz.
İnternet şube içerisinden e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz.
Kuveyt Türk Sanal Asistanı Selim’e bankacılık işlemlerinizle ilgili konularda danışabilir ve sohbet edebilirsiniz.
Hesap ve yatırım işlemlerini yapabilirsiniz.
Kuveyt Türk mobil şube ile mobil bankacılık üzerinden işlemlerinizi kolaylıkla şube ve ATM’lere gitmeden gerçekleştirebilirsiniz.
2848’e MOBIL yazıp göndererek gelen SMS’teki linkten uygulamayı hemen indirmeniz mümkün. Ayrıca Mobil Şube’yi App Store’dan ve Google Play Store’dan da indirebilirsiniz.
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