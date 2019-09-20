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Kuveyt Türk'e "En İyi Varlık Yönetimi" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Katılım bankası Kuveyt Türk, 9'uncusu düzenlenen Küresel İslami Finans Ödülleri'nde "En İyi Varlık Yönetimi" ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Küresel İslami Finans Ödülleri'nde (GIFA), "En İyi Varlık Yönetimi" ödülünü aldı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da gerçekleştirilen törende, bankaya, teknolojik çözümlerden faydalanarak yurt içi ve yurt dışı şubeleri ile muhabir bankalar vasıtasıyla müşterilerine kaliteli ve hızlı çözümler sunmasından dolayı "En İyi Varlık Yönetimi" ödülü takdim edildi. Kuveyt Türk adına ödülü Varlık Yönetimi Müdürü Kerim Barkın Yüksel aldı.

- "Bu ödül, varlık yönetimi alanındaki stratejimizin başarısını gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, GIFA'nın uluslararası arenada saygınlığı olan bir etkinlik olduğunu ve söz konusu ödüle layık görülmekten dolayı onur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Aldıkları ödülün, özel bankacılık ve varlık yönetimi alanındaki stratejilerinin doğru ve başarılı olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu belirten Oral, "Müşteri odaklı yaklaşımımız, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümle güçlendirdiğimiz çalışmalarımızla tüm müşteri gruplarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ödülü, 6 kıtadaki müşterilerimizin memnuniyetinde büyük pay sahibi olan 6 bine yakın çalışanımız adına aldık. Bankamızı ödüle layık gören GIFA komitesine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Altı kıtada özel bankacılık müşterisi

Öte yandan açıklamaya göre, yüksek gelir grubundaki müşterilerini Özel Bankacılık segmentinde konumlandıran ilk katılım bankası olan Kuveyt Türk, müşterilerine Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Grup Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor.

Özel Bankacılık müşterilerine nitelikli sukuk ihraçları, butik sukuk ihraçları, yatırım fonları ve kişiye özel yatırım fonları gibi çözümler sunan banka, 2018 yılında nitelikli yatırımcılara yönelik 23 adet sukuk ihracı gerçekleştirdi. Kuveyt Türk iştiraki olan KT Portföy tarafından ise Özel Bankacılık müşterileri için TL sukuk fonu, ABD doları sukuk fonu ve içerisinde hisse senedi bulundurabilen karma fonların yanı sıra günlük bazda getiri imkanı sağlayan kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonunun aktif pazarlaması yapıldı.

Kuveyt Türk ayrıca özellikle Körfez Bölgesi müşterilerinden gelen talep doğrultusunda çeşitli alanlarda hususi danışmanlık hizmeti de veriyor.

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