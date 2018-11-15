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Kuveyt Türk'ten 668 milyon lira net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Kur hareketliliğinin arttığı bir yıl yaşanmasına rağmen Kuveyt Türk olarak yılın 3. çeyreğini hedeflerimiz doğrultusunda kapatmayı başardık" - "76,9 milyar liralık aktif büyüklüğümüzle katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerimizi sağlamlaştırırken, bankacılık sektöründeki pazar payımızı her geçen dönem artırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün net karı, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 668 milyon liraya çıktı.

Kuveyt Türk tarafından açıklanan finansal sonuçlara göre, yılın 9 ayında bankanın toplam aktifleri 76,9 milyar lira, öz varlıkları da 5,2 milyar lira oldu.

Bankanın net karı da ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 20,4 artırarak 668 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Kuveyt Türk'ün topladığı fon büyüklüğü 55,3 milyar liraya, kullandırdığı fon büyüklüğü ise 51 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kur hareketliliğinin arttığı bir yıl yaşanmasına rağmen banka olarak 3. çeyreği hedefleri doğrultusunda kapatmayı başardıklarını ifade etti.

Uyan, 76,9 milyar liralık aktif büyüklüğünün, katılım bankaları arasında ilk sıradaki yerlerini sağlamlaştırdığını vurgulayarak, bankacılık sektöründeki pazar paylarını her geçen dönem artırdıklarını kaydetti.

Reel ekonomiyi doğrudan finanse ederek işletmelerin üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine destek verdiklerini belirten Uyan, "Ülke gelişimine katkı sunan projelere de destek oluyoruz. Çanakkale 1915 Köprüsü, Niğde-Ankara Otoyolu gibi projelere büyük ölçüde finansman desteği sağladık. Bugüne kadar yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiğimiz fonlama ise 740 milyon doları geçti. Özellikle temiz enerji olarak adlandırdığımız GES projelerine büyük önem veriyoruz. Halihazırda üretimde olan lisanssız GES projelerinin yüzde 15’ini finanse ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de mega projelere olan desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

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- "Yıl başından bu yana yaklaşık 2 ton altını ekonomiye kazandırdık"

Ufuk Uyan, 2011'den bu yana yurt çapında gerçekleştirdikleri altın kampanyaları ve bu alandaki projeleriyle 20 tonun üzerinde altını ülke ekonomisine kazandırdıklarını bildirdi.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik tüm çalışmaları desteklediklerini ve bu konuda birçok ilke imza attıklarını belirten Uyan, "Bu yılın üçüncü çeyrek verilerine göre altın bankacılığında, katılım bankaları arasında yüzde 58'lik payla ilk sıradayız. Sene başından bu yana yaklaşık 2 ton ziynet altını ülke ekonomisine kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Uyan, yüzde 1,96 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşen takipteki kredi oranlarının sağlam ve disiplinli büyümelerinin bir göstergesi olduğuna da dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müşteri odaklı hizmet modelimizi sürekli geliştiriyor, genişleyen şube ağımızdaki iş modelimizi iyileştirmek adına projeler yürütüyoruz. Bugün itibariyle 411 şube ve 6 bine yakın çalışanımızla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Şube sayımızı artırırken en büyük hedeflerimizden birini, bu şubelerde verdiğimiz hizmetleri uçtan uca dijital bir ortamda sunmak olarak belirledik.

Bu sayede müşterilerimizin bankacılık işlemlerini mümkün olduğunca mobile taşımalarını, fatura ödemelerinden döviz işlemlerine, kıymetli madenlerden hisse alım-satımına kadar birçok işlemi, hiçbir işlem ücreti ödemeden kolayca yapmalarını sağlıyoruz. Bugün müşterilerimiz, bankacılık işlemlerinin yaklaşık yüzde 80'ini alternatif dağıtım kanalları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Teknolojiye yaptığımız yatırımları artırarak sürdürmeyi, önümüzdeki dönemde dijital dönüşümü hızlandırarak tüm kanallardan verdiğimiz hizmeti iyileştirmeyi hedefliyoruz."

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