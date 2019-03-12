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Kuveyt Türk’ten Ab-ı Bâde Reng sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:01 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - ""Kuveyt Türk olarak bir yandan faizsiz bankacılık hizmetlerimizi sürdürürken diğer yandan kadim medeniyetimizin değerlerini temel alarak çeşitli faaliyetler yürütüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, İstanbul Esentepe’deki Genel Müdürlük binasında “Ab-ı Bâde Reng” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, kağıt ve deri oymacılığı olarak da bilinen Türk süsleme sanatı katı’nın günümüzdeki önde gelen temsilcilerinden Ahmet Çoktan’ın 80’in üzerinde eserinden oluşan sergi, dün düzenlenen bir törenle açıldı. Serginin açılışı, sanatçı Ahmet Çoktan, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Kuveyt Türk yöneticileri ve çalışanları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, sergiyle Türklere özgü bir sanat olan katı’nın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Uyan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak bir yandan faizsiz bankacılık hizmetlerimizi sürdürürken diğer yandan kadim medeniyetimizin değerlerini temel alarak çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle Türk-İslam medeniyetine ait mimari eserleri, sanat eserlerini, sanatçıları desteklemeye gayret gösteriyoruz. Bugün de burada, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş katı’ sanatının çok nadide örneklerini barındıran, değerli sanatçımız Ahmet Çoktan’ın Ab-ı Bâde Reng isimli sergisinin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Çoğunluğu Lafzı Celal ve İsmi Nebi çalışmalarından oluşan eserleriyle sanatçımız sanatseverlerin idrakine sesleniyor, hatta idrakleri epeyce zorluyor. Her bir eserine deruni anlamlar katan, imge ve simgelerle bu anlamı iyice sırlı hale getiren Ahmet Çoktan Hocamız, sanatseverlerin bu sırları kendisinin keşfetmesini arzu ediyor. İstanbulluları dostlarıyla ve aileleriyle birlikte bu kıymetli eserleri görmeye davet ediyoruz."

- "Sergi 5 yıllık bir çalışmanın ürünü"

Ahmet Çoktan da Ab-ı Bâde Reng sergisinin beş yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını dile getirdi.

Katı'nın büyük sabır isteyen zorlu bir sanat dalı olduğunu ancak ortaya çıkan eserler tüm bu zorluğu unutturduğunu vurgulayan Çoktan, şunları kaydetti:

"Türklere özgü eski bir sanat dalı olan katı’, günümüzde geniş kesimler tarafından pek bilinmese de, bu sanata gönül vermiş sanatçılar, kıymet bilen sanatseverler ve Kuveyt Türk gibi sanata değer veren kurumların desteğiyle katı’ sanatının hak ettiği yere erişeceğinize, yakın bir dönemde ebru sanatımız gibi ön plana çıkacağına inanıyorum. Sanat kalbe dokunur. Bu nedenle insanlara sanatın varlığını hissettirmek çok önemlidir. Bu sergi vesilesiyle kalplere dokunmamıza vesile olan Kuveyt Türk’e teşekkür ediyorum. Umuyorum sergiyi ziyaret edenler de Türklere özgü bu nadide sanattan ve eserleri incelemekten keyif alırlar."

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