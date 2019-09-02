Kuveyt Türk'ten sürdürülebilirlik raporu

Bankanın sürdürülebilirlik raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI-Global Reporting Initiative) G4 Temel (Core) ilkelerine göre hazırlandı ve onaylandı.

Özet bilgiler pasaport sayfalarında yer alırken, raporun tamamına pasaport üzerinde yer alan QR kod ile veya Kuveyt Türk’ün web sitesinden ulaşılabiliyor.

Teknoloji ihracından sosyal sorumluluk projelerine kadar gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda yurt içi ile sınırlı kalmayıp farklı coğrafyalara uzanan Kuveyt Türk, sürdürülebilirlik raporunu pasaport formatında hazırlayarak bu alandaki vizyonunu ortaya koydu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankaları arasında aktif büyüklük açısından ilk sırada yer alan Kuveyt Türk, başarısının devamlılığı için geniş bir alanda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik uygulamalarını raporlaştırdı.

Kazanımlarını toplumla paylaşmayı görev bilen bankanın sosyal sorumluluk projeleri de sürdürülebilirlik raporunda yer alıyor. Kuveyt Türk, "Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle Türkiye'nin sahip olduğu yerel ve milli tüm değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesine destek veriyor.

İstanbul’un benzersiz silüetini oluşturan tarihi yapılar arasında özel bir yere sahip olan Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nin restorasyonu, Türk Kızılayı, TSK Mehmetçik Vakfı, Diyanet Vakfı ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na verilen destekler, Arakan’dan zorunlu göçe maruz bırakılan mağdurlara yönelik bağış kampanyası, gelecek nesilleri teknolojinin yapı taşı robotik ve kodlama eğitimiyle tanıştırmak için hayata geçirilen 1010 Kaşif Projesi, Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Çanakkale ve Sarıkamış’ta düzenlediği milli bilinç kamplarına yönelik katkılar sürdürülebilirlik raporunda yer verilen sosyal sorumluluk çalışmaları arasında yer alıyor.

- "Dünyaya yazılım ihraç ediyoruz"