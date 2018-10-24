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Kuveyt Türk’ün kira sertifikalarına 640 milyon TL'lik talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak: - "Biz de Kuveyt Türk olarak hem faizsiz fonların büyümesine katkı sağlamaya devam etmek hem de piyasa yapıcısı olarak pazarın gelişmesi ve büyümesi adına sukuk ihraçlarımızı artırıyoruz" - "4 Temmuz 2018’de ihracı gerçekleşen 450 milyon TL tutarındaki kira sertifikamızı gelen 640 milyon TL’lik talebe istinaden, itfa tarihi olan 12 Ekim 2018’de 600 milyon TL olarak yeniledik"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, talep toplamasını gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracını, gelen 640 milyon TL’lik talep üzerine toplam 600 milyon TL olarak tamamladı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, banka son olarak 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği talep toplama sürecini 640 milyon TL’lik taleple kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, reel ekonominin sağlam bankası olarak kira sertifikaları gibi yatırım araçlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Bireysel emeklilik sektöründe 1 Ocak 2017’de yürülüğe giren Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) yaklaşık yüzde 60’lık kısmını oluşturan faizsiz fon büyüklüğünün her geçen gün arttığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Biz de Kuveyt Türk olarak hem faizsiz fonların büyümesine katkı sağlamaya devam etmek hem de piyasa yapıcısı olarak pazarın gelişmesi ve büyümesi adına sukuk ihraçlarımızı artırıyoruz. 4 Temmuz 2018’de ihracı gerçekleşen 450 milyon TL tutarındaki kira sertifikamızı gelen 640 milyon TL’lik talebe istinaden, itfa tarihi olan 12 Ekim 2018’de 600 milyon TL olarak yeniledik.

Sukuk ihracına katılan yatırımcılarımızın yaklaşık yüzde 77'si nitelikli yatırımcılardan, yüzde 23’ü ise portföy yönetim şirketleri, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi kurumsal yatırımcılardan oluşuyor. Böylece sene başından bu yana 4 milyar 390 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Kira sertifikalarına olan ilginin gün geçtikçe artması ve yatırımcıların bankamıza olan sarsılmaz güveni bizleri mutlu ediyor."

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