Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen El Ganim, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan El Ganim, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni gelişmiş devletler seviyesine çıkarmak için mücadele eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehit düşen yol arkadaşlarını, Türkiye halkı, hükümeti ve yönetimiyle birlikte yad ediyoruz."

