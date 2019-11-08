Kuveyt ve Katar'dan eğitime destek

Şanlıurfa'da, Kuveyt ve Katarlı yardım kuruluşları tarafından yaptırılan okul, törenle açıldı. Kuveyt ve Katarul İnsani Yardım Dernekleri tarafından Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki 16 derslikli Nibrasu'l İlim Ortaokulu'nun açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, burada katkısı olanlara teşekkür etti. Türkiye'nin Suriye'de yaşananlara seyirci kalmadığını, oradaki insanlara ilk günden bu yana el uzattığını aktaran Vali Erin, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Tel Abyad, Rasulayn ve kırsal yerleşim yerlerindeki mağdur ve mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devem edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Rusya ve Amerika ile vardığı mutabakatlar sonrası uzlaşılan konuları yakından takip etmek suretiyle terör örgütlerinin ve mensuplarının Suriye halkına ve oradaki kardeşlerimize zarar vermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." dedi. Erin, Fırat'ın batısında olduğu gibi doğusunda da çok kısa süre içerisinde Suriyelilerin yaşamak için özlem duyduğu şehirler oluşturulacağını söyledi.

Terör örgütünün bölgeden ayrılırken kente çok zarar verdiğini anlatan Erin, şunları kaydetti: "PKK terör örgütünün oraları terk ederken yıktığı, yaktığı mahalli hizmetlerin yürütülmesini engelleyen bir sürü sıkıntılar bırakarak gittiğini gördük. Elektriği çalışamaz hale sokmuşlar, halka giden su tesislerine zarar vermişler yakmışlar yıkmışlar, hastaneleri tahrip etmek suretiyle bomba ve EYP ile doldurmuşlar. Caddeleri ve kaldırımları tahrip etmek suretiyle oradan ayrılmışlar. Okulları ve diğer kamu hizmeti sunacak binaların tamamını tahrip etmek suretiyle oradan ayrılmışlar. Bunların tamamını yapacağız, ayağı kaldıracağız medeni şekilde hizmet sunacak kurumlara dönüştüreceğiz. Yolları tamir edeceğiz ve ışıl ışıl hale dönüştüreceğiz. Enerjiyi getireceğiz, Avrupa'nın ve Batı'nın gözünün içine soka soka buraların terörist örgütlerden temizlenmek suretiyle Suriyeli kardeşlerimizin yönettiği ve insanca yaşadığı şehirler haline geldiğini göstereceğiz." Kuveyt İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Ali El Hüseynan ise okulun yapılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, bu tür çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti.