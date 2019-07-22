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Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Arap turistler Bursa’da antika pazarının en önemli müşterisi oldu.Anadolu’nun değişik vilayetlerinden gelen esnafların, her ayın 3.

Arap turistler Bursa’da antika pazarının en önemli müşterisi oldu.
Anadolu’nun değişik vilayetlerinden gelen esnafların, her ayın 3. Pazar günü Bursa’da kurduğu Antika Pazarına, en büyük ilgi Kuveyt ve Katarlılardan oluyor. Pazara getirilen eski eşyaların en önemli taliplileri Orta Doğu’daki Arap ülkelerinden yaz aylarında Bursa’ya gelenler oluyor. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında antika pazarında en önemli alıcı arap kadınlar oluyor. Ailece Bursa Antika Pazarı’nda dolaşmaktan keyif aldıklarını belirten, Kuveyt ve Katar’lı müşteriler, ikinci el ucuz, ama kaliteli ürünleri almayı tercih ediyorlar. Özellikle Arap kadınları, eski nadide Avrupa ve Türk markalı porselen ürünlerini ve el yapımı cam ürünlerini tercih ediyor. Gençler antika fotoğraf makinelerine, eski tip oyuncaklara, erkekler ise eski gramafon, mekanik saatler ve halılara ilgi gösteriyorlar.
Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Erdal Sağdıç, İhsaniye Pazar alanında 3 yıldır hiç aksamadan açılan Nilüfer Antika Pazarı’na yabancı alıcıların gelmesinin esnafı ziyadesi ile memnun ettiğini söyledi. Başkan Sağdıç, “Ağustos ayında antika pazarımız Kurban Bayramı sonrası 18 Ağustos Pazar günü açılacaktır. Yaz aylarında Bursa’daki antika severler tatil bölgelerine gittikleri için yerli müşterilerimiz azalırken, bu açığı yaz dönemini şehrimizde geçiren Orta Doğu ülkelerinden misafirlerimiz dolduruyor. Kuveyt ve Katar’dan gelen misafirler artık antika pazarının müdavimi oldular. Gelecek Pazar tarihini not alıyorlar. Ürün sipariş ediyorlar. Bu çok sevindirici bir durum. Yabancı misafirlerin Türk antikasına ilgi duymaları güzel bir gelişme. Bu tarz ürünleri kendi ülkelerinde bulmaları ve almaları da mümkün değil. Onun için beğendikleri ürünü, ikinci el olsa bile alıp keyfini çıkartıyorlar. Esnafımız da elindeki malı yaz döneminde Arap misafirlerimiz ile değerlendiriyor” diye konuştu.
Bu sene Suudi Devleti’nin baskısı sebebiyle ikameti olmayan turistler gelmezken, Bursa’da evi olanlar yaz tatillerini bu şehirde geçiriyorlar. Son günlerde Fas’tan da ciddi anlamda turist sayısı artışı alan şehrimiz de, en iyi alışverişi Katar ve Kuveytli misafirler yapıyor. Bu arada, yaz döneminde akrabalarını ziyarete genel gurbetçiler de, son dönemde Türkiye’deki fiyatların ucuz kalması sebebiyle yüklü alış verişler yapıyorlar.

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti

Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika pazarını keşfetti
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