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Kuveyt'e Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 17:30 | Son Güncelleme

Kuveyt'e Bahreyn çalıştayını boykot çağrısı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te bazı siyasi hareketler, hükümetten, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da düzenleyeceği "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını boykot etmesini istedi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına bağlı "İslami Anayasal Hareket" (Hadas), "Kuveyt Demokratik Forumu", "Ulusal Halk Hareketi", "Ulusal İttifak Birliği", "Arap Akımı", "Kuveyt İlerlemeci Hareketi", "Kuveyt Liberal Hareketi", "Sivil Muhafazakarlar Partisi", "Halkçı İşçi Hareketi", "Ulusal Bağlılık Birliği", "Ulusal İslami İttifak" ve "Adalet ve Barış Birliği", Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan çalıştayla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu çalıştayın İsrail'le normalleşmenin ve Yüzyılın Anlaşması planının pazarlanması için düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarının kalkınması ve refahını amaçladığı bahanesiyle Arap ülkelerini çalıştaya katılmaya zorlama girişimlerinin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, önceki gün, Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına henüz davet edilmediklerini açıklamıştı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da düzenlenecek olan "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn çalıştayı Kuveyt

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