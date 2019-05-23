"Kuveyt'le sorunlarımızın sıfırlanması aşamasındayız"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümetinin Kuveyt'le sorunları sona erdirmek için çalıştığını belirtti.

Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi'nin Kuveyt ziyareti çerçevesinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la gerçekleştirdiği görüşmede, kardeş ve komşu halklar arasındaki ortak işbirliği ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki son gelişmelere ilişkin meseleler ele alındı.

Abdulmehdi görüşmede, "Irak ve Kuveyt arasındaki sorunların sıfırlanması aşamasındayız. Bu yolda uzun bir mesafe katettik, büyük sorunların üstesinden geldik. Daha iyi bir gelecek ve ilişkilerin tesisi için el ele verdik." dedi.

İki ülke arasında inşaat ve imar başta olmak üzere pek çok ortak nokta olduğunu vurgulayan Abdulmehdi, Kuveyt ve Irak ortak komitelerinin işbirliği dosyalarında büyük bir mesafe katedildiğini ve daha fazlasının da temenni edildiğini ifade etti.

Abdulmehdi, hükümetin, dostların ve komşularının desteğiyle işbirliğinin geliştirilmesi için ciddiyetle çalıştığının ve geçmişten kalan sorunların üstesinden gelmek ve tüm engelleri kaldırmak istediğinin altını çizdi.