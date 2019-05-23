"Kuveyt'le sorunlarımızın sıfırlanması aşamasındayız"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümetinin Kuveyt'le sorunları sona erdirmek için çalıştığını belirtti.
Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulmehdi'nin Kuveyt ziyareti çerçevesinde Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la gerçekleştirdiği görüşmede, kardeş ve komşu halklar arasındaki ortak işbirliği ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki son gelişmelere ilişkin meseleler ele alındı.
Abdulmehdi görüşmede, "Irak ve Kuveyt arasındaki sorunların sıfırlanması aşamasındayız. Bu yolda uzun bir mesafe katettik, büyük sorunların üstesinden geldik. Daha iyi bir gelecek ve ilişkilerin tesisi için el ele verdik." dedi.
İki ülke arasında inşaat ve imar başta olmak üzere pek çok ortak nokta olduğunu vurgulayan Abdulmehdi, Kuveyt ve Irak ortak komitelerinin işbirliği dosyalarında büyük bir mesafe katedildiğini ve daha fazlasının da temenni edildiğini ifade etti.
Abdulmehdi, hükümetin, dostların ve komşularının desteğiyle işbirliğinin geliştirilmesi için ciddiyetle çalıştığının ve geçmişten kalan sorunların üstesinden gelmek ve tüm engelleri kaldırmak istediğinin altını çizdi.
- "Bölgede yıkıcı bir savaştan endişeliyiz"
Bölgedeki durumun hassas ve tehlikeli olduğuna dikkati çeken Abdulmehdi, "Bölgenin yıkıcı bir savaşa girmesinden endişeliyiz. Bölgede istikrarın sağlanması ve savaş fitilinin etkisiz hale getirilmesi için sarf edilen çabaları desteklemeliyiz." diye konuştu.
Abdulmehdi, Tahran-Washington krizine ilişkin ülkesinin Avrupa'nın bakış açısıyla uyumlu olduğunu söyledi.
Irak'ın kınama ve suçlama politikalarına dahil olmayacağını belirten Abdulmehdi, yaklaşmakta olan konferanslardan, savaşın ve yıkımın acısından yakınan bölgenin istikrarına hizmet edecek bir sükunet söylemi çıkmasını istediğini kaydetti.
- Şeyh Sabah'tan barış ve istikrar vurgusu
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ise iki ülkenin ve halklarının, eziyete maruz kalan bir sistemin kurbanları olduğunu belirtti ve eski meselelerin üstesinden gelindiğini söyledi.
Şeyh Sabah, Abdulmehdi'nin izlediği politikayı takdir ederek, Irak'taki gelişme ve istikrarın bu politika sayesinde olduğunu belirtti.
Kuveyt'in Irak'ın çeşitli bölgelerindeki yeniden imar çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduğuna işaret eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, "Savaş, herkese zarar veren zor bir durum. Pek çok ülkenin yaptığı ara buluculuk çabalarının başarılı olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca herkesin yararına olan barış ve istikrarın sağlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. .
Abdulmehdi, başbakanlık görevine geldikten sonra ilk kez gerçekleştirdiği Kuveyt ziyareti kapsamında dün Kuveyt Emiri Sabah ile başkentteki Desman Sarayı'nda bir araya gelmişti.
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