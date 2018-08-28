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Kuveytli aile kazanın şoku ile ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

KUVEYT'ten Kocaeli'ne tatil için gelen ailenin bulunduğu otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı.

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KUVEYT'ten Kocaeli'ne tatil için gelen ailenin bulunduğu otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kazada, Kuveytli çift ile 3 çocukları kazanın şokunu yaşadı. Anne 3 çocuğuna sarılıp ağladı. Kaza öğle saatlerinde, İzmit'te Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan kavşakta meydana geldi. Kuveyt'ten tatil için Kocaeli'ne gelip kiraladıkları otomobille gezen Waleed Hasan Aly Ebraheem idaresindeki 41 HJ 793 plakalı otomobil bir alışveriş merkezine girmek istediği sırada Ahmet Çarkı yönetimindeki 16 KP 906 plakalı bir ecza firmasına ait hafif ticari araç ile çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acili arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Çarkı'yı araç içersinden çıkardı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Çarkı tedaviye alındı. Waleed Hasan Aly Ebraheem, eşi Anud ve 3 çocuğu kazanın şokunu yaşadı. Anne 3 çocuğunu sarılarak ağlarken, birbirlerini teselli ettiler. Kaza yapan araçlar yoldan çekildikten sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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