Kuveytli damat Mardin'de yüzleri güldürdü

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/SABAHATTİN KAYA - Kuveytli iş adamı Tarık Alshaya, eşinin memleketi Mardin'in Ömerli ilçesinde kurduğu dernek aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kuveyt'te inşaat sektöründe şirketleri bulunan 42 yaşındaki Alshaya, 4 yıl önce kurulan, kendisinin de görev yaptığı bir sivil toplum kuruluşunda görevli Türkiye ve Lübnan vatandaşı Zeina Elomari ile tanıştı. Aslen Ömerlili olan Elomari ile 2017'de evlenen Alshaya, 2 yıl önce Ömerli'ye geldi.

Türkiye'yi ve Mardin'i çok seven Alshaya, ilçede harabe durumdaki eşinin dedesine ait 200 yıllık tarihi evi yaklaşık 100 bin dolar maliyetle yöreye özgü mimariye uygun restore etti.

Sık sık ilçeye gidip gelen Alshaya, eşiyle Ömerli Uluslararası İnsani Yardım Derneğini kurarak ilçedeki ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere yardımda bulunuyor.

Alshaya'nın onursal başkanlığını, eşinin de başkanlığını yaptığı dernek aracılığıyla Afrika'da 8 su kuyusu açtırıldı, Ömerli'de belirlenen 155 öğrenciye giysi, 105 aileye gıda, 400 çocuğa da bayramlık yardımı yapıldı.