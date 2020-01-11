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  4. Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa'da 16 derslikli okul yaptıracak

Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa'da 16 derslikli okul yaptıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa'da 16 derslikli okul yaptıracak

Kuveytli hayırseverlerce Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 16 derslikli okul yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi yerleşkesinde, Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle, Uluslararası Al Rahma Derneği ve Ataa İnsani Yardımlaşma Derneğince yapılacak Şeyh Ahmet El Fellah İlkokulu için tören düzenlendi.

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'nin 4 milyonun üzerinde Suriyeli'yi misafir ettiğini belirterek, bunların yaklaşık 500 bininin kentlerinde yaşadığını hatırlattı.

Türkiye olarak, Suriyelilere hayatlarını kolaylaştıracak, acılarını unutturacak destekler verildiğini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Barınmadan gıdaya, sağlıktan eğitime kadar her alanda onları kendi vatandaşlarımızdan ayırt etmiyoruz. Ancak bu kadar insanın yaşadığı zor bir süreçte, başta Kuveytli ve Katarlı hayırseverlerin destekleri çok anlamlıdır. Bugün yine Kuveytli hayırseverlerimizin yapacağı 16 derslikli bir okul için protokol imzaladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezaretinde hazırlanacak projenin ardından yer teslimi yapılarak inşaatına çok kısa sürede başlanacak. Bu hayırlı girişimin, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli ve Şanlıurfalı çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Tören, Vali Erin ve dernek üyelerince okulun temsili olarak temelinin atılmasıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
dernek Kuveytli Okul Şanlıurfa tören

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