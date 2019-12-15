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Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa'da okul yaptırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa'da okul yaptırıyor

Kuveytli hayırseverler tarafından Şanlıurfa'da yaptırılacak lisenin temeli törenle atıldı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kuveyt Yardım Derneği, ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ve Shbab Alkhayer Derneği ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak Şabab Al-Khair Meslek Lisesinin temel atma töreni, merkez Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği, Şabab Al-Khair Derneği ve Kuveyt Yardım Derneği temsilcileriyle davetliler katıldı.

Vali Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, Kuveytli sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kuveytlilerin dünyanın bir ucundan Müslüman kardeşlerine destek için şehre geldiğini söyleyen Erin, Müslümanların zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar, büyük sıkıntılar yaşıyor, açlık, yokluk ve yoksullukla mücadele ediyor. Böylesi bir dönemde umut verici çok güzel gelişmeler de yaşanıyor. Böyle zor durumlarda kardeşlerinin yardımına koşan aklımıza gelenden çok daha fazla sayıda dünyada gençler, dernekler, vakıflar var. Türkiye Cumhuriyeti, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler var. 9 yıldır Türkiye'de yaşayan 4 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimiz emin belde arayışı içinde ülkemize sığındılar. Bunlardan 500 bini Şanlıurfalı kardeşlerinin şefkatine, merhametine sığınmış, onlarla birlikte yaşıyor. Hem Türkiye hem Şanlıurfalılar, kardeşlik hukukunun gereğini sonuna kadar ifa etmişlerdir."

Törende, Eyyübiye Müftüsü Adem Dobur'un yaptığı duanın ardından okulun temeline ilk harç ve tuğla konuldu.

Törenin ardından katılımcılar, aynı mahallede Kuveytli hayırseverlerin geçen yıl temelini attığı okulun inşaatını da gezdi.

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eğitim Kuveyt Okul Şanlıurfa

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