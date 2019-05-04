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Kuveytli hayırseverlerden Şanlıurfa'ya Kur'an kursu ve aşevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Kuveytli hayırseverlerden Şanlıurfa'ya Kur'an kursu ve aşevi

Şanlıurfa'da birçok yerde okul inşa eden Kuveyt Said Yardım Derneği tarafından, Eyyüp Peygamber Makamı yerleşkesindeki bir binanın yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan aşevi ve hafızlık kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve daha sonra suyuyla yıkanıp sağlığına kavuştuğu rivayet edilen "Eyyüp Peygamber Makamı" yerleşkesinde bulunan bina, Kuveyt Said Yardım Derneğince restore edilerek, aşevi ve hafızlık kursu olarak düzenlendi.

Ramazan ayının ilk gününden başlamak üzere günde bin kişilik sıcak yemeğin dağıtılacağı aşevi, ramazandan sonra da hizmete devam edecek. Suriyeli ve Şanlıurfalı ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek aşevi, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların desteğiyle günlük 2 bin 500-3 bin kişilik yemek dağıtılabilme kapasitesine sahip.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, aşevi ve hafızlık kursunun açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfalıların 8 yıldır zor durumdaki 500 bine yakın Suriyeli ile kardeşçe birlikte yaşamanın örneğini tüm dünyaya göstererek, insanlık dersi verdiğini ifade etti.

Uluslararası kuruluş ve yardım derneklerinin Suriyeli ve onlara ev sahipliği yapan Şanlıurfa halkına yardımcı olduklarını belirten Erin, şunları kaydetti:

"Bunların başında Kuveytli kardeşlerimiz ile Kuveyt ve Katar geliyor. Ancak Kuveytli kardeşlerimizin katkı ve destekleri her şeyin üzerinde. Son 2 yıldır Kuveyt'in desteğiyle Şanlıurfa'da eğitim, sağlık ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda Said Derneği ile ATAA İnsani Yardım Derneği var. Said Yardım Derneği ile eğitim konusunda tam bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Suriyeli çocukların okullaştırılmasıyla ilgili somut adımlar atıldı. Bugüne kadar 8 okulu Şanlıurfa'da hizmete almış olduk. Devam eden inşaatlar ve taahhüt edilenler var. İnşallah bu hayır kervanı bu şekilde devam edecek. Bugün açılışını yaptığımız, içinde bulunduğumuz bu alan sadece fakir Suriyeli vatandaşlarımıza değil, Şanlıurfalı kardeşlerimizin de faydalanabileceği bir yer."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çok hayırlı bir makamda, çok hayırlı bir hizmetin faaliyete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm hayır sahiplerine ve bu hayırlı hizmete öncülük eden Vali Erin'e teşekkür etti.

Said Yardım Derneği yetkilileri de Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye'de mazlumların yardımına koştuklarını belirterek, destek ve katkılarından dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.

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aşevi Eyyübiye Kuveyt Şanlıurfa

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