Kuveytli hayırseverlerden Şanlıurfa'ya Kur'an kursu ve aşevi

Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve daha sonra suyuyla yıkanıp sağlığına kavuştuğu rivayet edilen "Eyyüp Peygamber Makamı" yerleşkesinde bulunan bina, Kuveyt Said Yardım Derneğince restore edilerek, aşevi ve hafızlık kursu olarak düzenlendi.

Şanlıurfa'da birçok yerde okul inşa eden Kuveyt Said Yardım Derneği tarafından, Eyyüp Peygamber Makamı yerleşkesindeki bir binanın yeniden düzenlenmesiyle oluşturulan aşevi ve hafızlık kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Uluslararası kuruluş ve yardım derneklerinin Suriyeli ve onlara ev sahipliği yapan Şanlıurfa halkına yardımcı olduklarını belirten Erin, şunları kaydetti:

"Bunların başında Kuveytli kardeşlerimiz ile Kuveyt ve Katar geliyor. Ancak Kuveytli kardeşlerimizin katkı ve destekleri her şeyin üzerinde. Son 2 yıldır Kuveyt'in desteğiyle Şanlıurfa'da eğitim, sağlık ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda Said Derneği ile ATAA İnsani Yardım Derneği var. Said Yardım Derneği ile eğitim konusunda tam bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Suriyeli çocukların okullaştırılmasıyla ilgili somut adımlar atıldı. Bugüne kadar 8 okulu Şanlıurfa'da hizmete almış olduk. Devam eden inşaatlar ve taahhüt edilenler var. İnşallah bu hayır kervanı bu şekilde devam edecek. Bugün açılışını yaptığımız, içinde bulunduğumuz bu alan sadece fakir Suriyeli vatandaşlarımıza değil, Şanlıurfalı kardeşlerimizin de faydalanabileceği bir yer."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de çok hayırlı bir makamda, çok hayırlı bir hizmetin faaliyete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen tüm hayır sahiplerine ve bu hayırlı hizmete öncülük eden Vali Erin'e teşekkür etti.

Said Yardım Derneği yetkilileri de Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye'de mazlumların yardımına koştuklarını belirterek, destek ve katkılarından dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.