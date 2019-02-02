Kuveytli hayırseverlerden, Suriyeli öğrenci ve kadınlara destek

Kuveytli hayırseverler, Suriyeli sığınmacılar için 16 derslikli ortaokul ile kadınlara yönelik tekstil eğitimlerinin verileceği merkez inşa edecek.

Merkez Eyyübiye ilçesinde sığınmacıların yararlanacağı okul ve halk eğitim merkezinin yapımı için protokol, Vali Abdullah Erin ile arasında Kuveyt Necat Hayır Derneği, Said Derneği ile Kuveyt'ten gelen yardımseverlerin oluşturduğu heyetin katıldığı törenle imzalandı.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, Kuveyt’in Suriyeli mazlumlara yönelik insani yardımları ve hayır hizmetleriyle İslam alemine ve insanlığa örnek tutum sergilediğini belirtti.

Hayırseverleri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını aktaran Erin, "Böyle yaparak, ümmetin haysiyetini ve şerefini koruyor ve güçlendiriyorsunuz. Çünkü mensup olduğumuz dinimizin, peygamberimizin bize emri budur." dedi.

Abdullah Erin, Türkiye'nin de bugüne kadar Suriyelilere her türlü desteği sağladığını ve savaş mağdurlarını en güzel şekilde ağırladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zor durumda olan Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapmaya, onların yanında durmaya, onların ihtiyacını karşılamak için büyük bir gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Sadece Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin değil, Suriye'de terör örgütlerinin zulmü altında olan Suriyeli kardeşlerimiz de var. Allah'ın izniyle, Fırat'ın batısında olduğu gibi doğusunda da bu terör örgütlerinin Suriyeli mazlumlar üzerinde tahakküm kurmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

