Kuveytli hayırseverlerden Suriyeli öğrencilere destek

Şanlıurfa'da, Kuveytli hayırseverler tarafından Suriyeli öğrenciler için yaptırılan okulda eğitime başlandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü temsilcisi Mohammed Alnsarı tarafından bir süre önce imzalanan protokol kapsamında, Haliliye ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'nde yaptırılan 15 derslikli okula "Kuveyt Türk Kardeşlik Okulu" adı verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Suriye Birimi Sorumlusu Doğan Yüksel, okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 70 binin üzerinde Suriyeli öğrenciye eğitim verildiğini belirterek, Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle 30 okul yaptırılacağını kaydetti.

Kentte Suriyelilere eğitim konusunda en fazla yardımı Kuveytlilerin yaptığını aktaran Yüksel, şöyle devam etti:

"İlimizde 150 bin civarında Suriyeli öğrenci var. Biz bu öğrencilerin 73 binini okullarımızda kayıt altına aldık. Fiziki altyapı yetersizliğinden dolayı Vali Abdullah Erin'in girişimleriyle körfez ülkelerinden özellikle Kuveyt'ten destek alıyoruz. Kuveytliler ilimizi ziyaret edip valimiz, milli eğitim müdürümüz önderliğinde ilimize 30 okulun yapılması için taahhütte bulundu. 13 ilçemizde öğrenciler bulundukları yerlerde yapılacak okullara gidecek. Bu okullar Türk milli eğitim sistemine devrolacak. Yaklaşık 30 bin Suriyeli öğrencimiz Kuveytlilerin desteğiyle eğitimlerine devam edecek. Böylelikle kentimizde eğitim gören Suriyeli öğrenci sayımız 100 bini aşacaktır. Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle kentimizde ilk defa böyle bir yurt dışı destekli eğitim veriliyor. Farklı ülkelerden de destek için sözler almaya başladık."