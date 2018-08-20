"Kuveytlilerin gayrimenkule ilgisi Türkiye'ye güvenini gösteriyor"

MELTEM BULUR - Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt vatandaşlarının Türkiye'de gayrimenkul alımına büyük ilgi duyduğunu belirterek, "Şu ana kadar aldıkları gayrimenkul sayısı 7 bin 500'ü aştı. Sadece geçen yıl bin 691 mülk edinimi oldu. Bu rakamlar Kuveyt ve vatandaşlarının ülkemize olan güvenine işaret ediyor." dedi. Kuveyt'te görev yapan ilk Türk ve Müslüman kadın büyükelçi olan Koytak, Türkiye- Kuveyt ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiğini ifade eden Koytak, geçen yıl yalnızca devlet başkanı seviyesinde 5 ziyaret gerçekleştirilmesinin bunun en güzel göstergesi olduğunu, daha alt düzeyde de çok sayıda resmi ziyaretin ilişkilerin gelişmesine yardımcı olduğunu söyledi. Koytak, söz konusu ziyaretler sırasında çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalandığını, böylelikle ahdi zeminin daha da güçlendirildiğini vurguladı. "Türkiye, Kuveyt'i Körfez'e açılan bir kapı, Kuveyt de ülkemizi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak görmektedir." diyen Koytak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah arasındaki şahsi dostluğun da halklar arasındaki bağın kuvvetlenmesine vesile olduğunun altını çizdi.

Koytak, "Geçen yıl, Kuveyt'ten Türkiye'ye 255 bin turist gelmiştir ki nüfusuna oranla Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Kuveyt olmuştur." diye konuştu. Büyükelçi Koytak, THY'nin sadece İstanbul'a değil, yaz aylarında Bodrum, Antalya, Samsun, Trabzon gibi şehirlere direkt seferler koymasının yanı sıra, Kuveytli ve Türk havayolu şirketleriyle iki ülke arası seferlerin haftada 17-18'e çıkmasının turist sayısını daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Emir Şeyh Sabah'ın uzlaşmacı ve diyaloğa açık yönetiminin bölgenin barış ve istikrarına hizmet ettiğini söyleyen Koytak, şöyle devam etti: "Kuveyt halkının, Cumhurbaşkanımıza olan hayranlık ve muhabbeti ve ülkemize olan sevgisi, siyasetin yanı sıra, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkilere de olumlu yansımaktadır. Kuveytliler Türkçe öğrenmeye çok meraklılar. Özellikle Türk dizilerini düzenli olarak izliyor ve bu sayede Türkçelerini geliştiriyorlar. Bu sebeple biz de Kuveyt Üniversitesi ile görüşerek öncelikle Türkçe dil kursu açma konusunda anlaşmaya vardık. Eylül ayı itibariyle devletimizin görevlendirdiği okutmanlar Kuveyt Üniversitesi bünyesinde Türkçe kursu verecekler. Daha sonraki aşama ise üniversite bünyesinde bir Türk Dili dersinin programa alınması ve daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün açılması. Bunun için de gerekli girişimleri yaptık."

Koytak, Kuveyt'in her sene 10 Türk öğrenciye Arapça dil bursu verdiğini anımsatarak, "Göreve başladığımda aktif olmayan bursları tam aktif hale getirerek geçtiğimiz dönem için 5, bu sene için 10 öğrencimizin yararlanmasını sağlayacağız. Kuveyt'te Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren Türk Okulumuzu da daha büyütmek ve Türkçe Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde eğitim veren uluslararası bir okul haline getirmek gibi bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı. - "Rakamlar, ülkemize olan güvene işaret ediyor" Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkilere yönelik bilgi veren Koytak, 2016 yılında 700 milyon dolar olan ticaret hacminin, geçen yıl yaklaşık 1,3 milyar dolara yükseldiğinin altını çizdi. Koytak, hedefin 5 milyar dolar olduğunu belirtti. Kuveyt'te son dönemde proje üstlenen inşaat firmalarının sayısının giderek arttığına değinen Koytak, büyük inşaat firmalarından Limak'in 4,4 milyar dolar bedelle Kuveyt’in yeni havaalanı inşasını üstlendiğini hatırlattı. Söz konusu projenin Kuveyt tarihinde petrol sektörü haricindeki en büyük olduğuna işaret eden Koytak, Türk firmalarının da tek seferde yurt dışında üstlendiği en büyük projeyi teşkil ettiğini vurguladı.

Koytak, ayrıca daha çok inşaat sektöründeki Limak, Cengiz, Kolin, Polatyol ve STFA olmak üzere irili ufaklı firmaların aldığı ihalelerin toplam değerinin 6,5 - 7 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Geçen yıl sonu itibariyle Kuveytlilerin Türkiye'deki yatırımlarının toplamının 1,68 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Koytak, bu miktarın daha da artması için çabalarının sürdüğüne işaret etti. Büyükelçi Koytak, "Daha çok inşaat sektöründe olan iş birliğimizi sağlık, eğitim, savunma sanayi gibi diğer sektörlere de açmak için girişimlerimiz sürüyor." şeklinde konuştu. Kuveyt vatandaşlarının Türkiye'de gayrimenkul alımına büyük ilgi duyduğunu söyleyen Koytak, "Şu ana kadar aldıkları gayrimenkul sayısı 7 bin 500'ü aştı. Sadece geçen yıl bin 691 mülk edinimi oldu. Bu rakamlar Kuveyt ve vatandaşlarının ülkemize olan güvenine işaret ediyor." ifadelerini kullandı. Koytak, büyükelçilik olarak Türk vatandaşlarının Kuveyt'te yapılan ihalelerden daha fazla pay alması ve Kuveytlilerin Türkiye'ye daha fazla yatırım yapması için 7/24 çalıştıklarını dile getirdi.