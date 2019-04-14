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Kuveyt'te 2 İranlının idam kararı onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Kuveyt'te 2 İranlının idam kararı onandı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Temyiz Mahkemesi, cinayet suçundan yargılanan ve idam cezasına çarptırılan iki İranlının cezasını onadı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Temyiz Mahkemesi, Kuveyt Emirliği ailesine mensup yaşlı bir şeyh, bir Kuveyt vatandaşı ile Endonezya uyruklu yardımcısını öldürmek suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 2 İranlının cezasını onadı.

Kaynaklar, Temyiz Mahkemesinin kararının nihai olduğunu, infazı için ise Kuveyt Emiri'nin onaylaması gerektiğini kaydetti.

Kuveyt Ceza Mahkemesi Mayıs 2017'de cinayet suçundan yargılanan iki İran vatandaşına idam cezası vermişti.

Mahkeme, söz konusu kişilere silah temin etmekle suçlanan iki Kuveyt vatandaşına da 200 Kuveyt dinarı (yaklaşık 655 ABD doları) para cezası vermişti.

İsmi açıklanmayan yaşlı şeyh ile bir Kuveyt vatandaşı Kasım 2016'da başkentin güneyinde bulunan evinde yardımcısıyla ölü bulunmuştu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı olayın adından evde aşçı olarak çalışan Muhammed Abdurrıda Nevasıri ile başka bir İran vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya İRAN Kuveyt

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