Kuveyt'te 24 kişiye yolsuzluk suçlaması

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te aralarında İçişleri Bakanlığı'ndan bazı isimlerinde bulunduğu 24 kişi "kara para aklama, resmi evrakta sahtecilik ve kamu mallarına el konulmasını kolaylaştırma" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Kuveyt Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın talebi üzerine 2014-2016 yılları arasında tahsis edilen ödenekte "ikram ve ağırlamada aşırı ödeme, kamu mallarına el konulması ve el konulmasını kolaylaştırma" konusundaki soruşturmayı tamamladığı, 6'sı firarı olmak üzere 24 kişinin mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı tarafından oluşturulan komite üyelerinin 40'tan fazla tanığı sorguladığı ve soruşturma kapsamında birçok dosyayı incelediği kaydedildi.

Kuveyt Parlamentosu Bütçe Komisyonu, Ocak 2016'da İçişleri Bakanlığı'ndaki 100 milyon dolarlık "ikram ve ağırlama" yolsuzluk dosyasını gündeme taşımıştı.

Kuveyt İçişleri Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah, dosyayı savcılığa göndererek bakanlıktaki 7 amirin işine son vermişti.

