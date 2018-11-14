Kuveyt'te aşırı yağışların etkisi devam ediyor

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te etkisi devam eden kötü hava şartları nedeniyle ülkede bakanlıklar dahil devlet daireleri ve okullarda verilen tatil süresi uzatıldı.

Kuveyt Başbakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son birkaç saatte artış gösteren şiddetli yağış sebebiyle bakanlıklar ve devlet dairelerinin yarın da tatil edildiği belirtildi.

Söz konusu tedbirin, vatandaşlar ve ülkede bulunanların güvenliği nedeniyle alındığı kaydedildi.

Kuveyt Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Tahminleri İdaresi Başkanı Yasir el-Belluşi de Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada, yağışların akşamüstü artarak cuma sabahına kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Kuveyt Bakanlar Kurulu, yağışlar nedeniyle dün ülkede tatil ilan etmişti. Ülkedeki aşırı yağışlar nedeniyle geçen cuma günü bir Mısırlı sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

