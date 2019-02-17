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Kuveyt'te borçların silinmesi talebiyle gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kuveyt'te borçların silinmesi talebiyle gösteri

KUVEYT (AA) - Kuveytliler, kredi borçlarının silinmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Kuveyt'in İrade Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici, hükümetten çok sayıda Kuveytliyi ilgilendiren kredi borçlarının silinmesini istedi.

Gösteride konuşma yapan avukat Yusuf el-Garbeli, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a taleplerine kulak verilmesi çağrısı yaptı.

Garbeli, resmi makamlar ve sivil toplum kuruluşlarının, borçları biriken 400 binden fazla vatandaşın sorununa çözüm bulma konusunda başarısız olduğunu, seslerini duyurabilmek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kuveyt Merkez Bankası verilerine göre, 4 milyon nüfuslu ülkede borçlu sayısı 739 bin 450. Bunlardan 429 bini, ülkede sayıları 1,2 milyonu bulan Kuveyt asıllı vatandaşlardan oluşturuyor. Bu vatandaşlar 50 yaş altı çalışan sınıfının yüzde 90'ını, toplam borçlu sayısının da yüzde 58'ini temsil ediyor. Borçlu vatandaşların aylık maaş ortalaması ise 3 bin 300 dolar civarında.

Adalet Bakanı Fehd el-Afasi, daha önceki açıklamalarında, Ocak 2014'tan Aralık 2018'e kadar 305 bin 367 kişi hakkında maddi taleplerle alakalı davalarda yakalama ve yurt dışına çıkma yasağı gibi kararlar alındığını belirtmişti.

Afasi, davaların içeriğiyle ilgili detaylı bilgi vermezken, yerel bir gazete olan El-Kabes, bunlardan bir kısmının banka borçlarıyla alakalı olduğunu aktarmıştı.

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borç gösteri Kuveyt

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