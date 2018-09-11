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Kuveyt'te geniş çaplı askeri toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 04:13 | Son Güncelleme

KİK üyesi ülkeler, Mısır, Ürdün ve ABD genelkurmay başkanları Kuveyt'te bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, Mısır, Ürdün ve ABD genelkurmay başkanları, Kuveyt'te askeri bir toplantı düzenledi.

Mısır ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, zirvenin başlamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Ferid'in, KİK, Ürdün ve ABD genelkurmay başkanlarının da yer aldığı askeri toplantıya katılmak üzere Kuveyt'e gittiğini duyurdu.

Rifai, Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının resmi daveti üzerine gerçekleşen toplantıda söz konusu ülkeler arasındaki askeri iş birliği ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ışığında mevcut tehditlerle mücadele konularının ele alındığını ifade etti.

KİK bünyesindeki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar genelkurmay başkanları, ortak savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme yollarını görüşmek üzere dün Kuveyt'te toplanmıştı.

Söz konusu toplantı, 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından Katar'ın katıldığı ilk askeri toplantı olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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ABD mısır

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