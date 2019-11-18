Kuveyt'te hükümet krizi büyüyor

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın yeniden hükümeti kurması için görevlendirdiği Kuveyt Başbakanı Cabir es-Sabah bu görevi kabul etmedi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, geçen hafta istifa eden Başbakan Sabah, Kuveyt Emiri'nin verdiği yeniden hükümeti kurma görevini kabul edebilmesi için "önce kendisi aleyhine bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında dillendirilen iddialardan aklanması gerektiğini" belirtti.

Cabir es-Sabah yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle saygıdeğer ve adil yargıçlarımızın huzurunda mahkemede masumiyetimi ve samimiyetimi kanıtlamalıyım. Bana olan güveniniz ve Kuveyt halkının takdiri bana tekrar teklif ettiğiniz görevi kabul etmeme manidir. Görevi kabul etmiyor olmam sizin yüce makamınıza olan saygımın bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

- Başbakan için Savunma Bakanı olan oğlunu görevden aldı

Kuveyt Emiri Sabah, bugün çıkardığı Emirlik kararnamesiyle Savunma Bakanı olan oğlu Nasır es-Sabah ve İçişleri Bakanı Halid es-Sabah'ı görevlerinden aldı.