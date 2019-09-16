Kuveyt'te İHA alarmı

KUVEYT (AA) - Kuveyt yönetimi, dün başkent Kuveyt'in sahil kesiminde bir insansız hava aracının (İHA) uçtuğunun gözlenmesi üzerine önemli noktalarda güvenlik önlemlerini artırdı.

Kabine İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Enes Halid es-Salih, yaptığı yazılı açıklamada, askeri ve emniyet yetkililerinin ülke içindeki önemli noktalarda güvenlik önlemlerini artırdığını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Salih, Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının Suudi Arabistan ve diğer dost ülkelerdeki silahlı kuvvetlerle sürekli koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Kuveyt yerel basınında dün yer alan haberde, bir İHA'nın ülkenin hava sahasını ihlal ettiği ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sarayının üzerinde uçtuğu aktarılmıştı. İHA'nın kime ait olduğuyla ilgili bilgi verilmemişti.

