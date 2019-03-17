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Kuveyt'te muhalifler ara seçimi kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

Muhalefet cephesindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve Selefiler Koalisyonu, vekillikleri düşürülen iki üyesi için yapılan ara seçimi kazanamadı

KUVEYT (AA) - Kuveyt parlamentosunda muhalefet cephesindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve Selefiler Koalisyonu, iki milletvekili için düzenlenen ara seçimleri kaybetti.

Hapis cezası aldıkları için vekillikleri düşürülen koalisyon üyeleri Ceman el-Harbeş ve Velid et-Tabtabai'den boşalan sandalyeleri doldurmak için dün yapılan ara seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

Koalisyonun biri İhvan'dan, diğeri Selefilerden olan iki adayı, bağımsız adaylar karşında seçimleri kaybetti.

Bu kapsamda bağımsız aday Bedr el-Mula 4 bin 657 oy alarak, 4 bin 616 oy kazanan İhvan'ın adayı Hamed el-Matar'ı küçük bir farkla geride bıraktı.

Yine bağımsız aday Abdullah el-Kenderi 6 bin 705 oyla, 5 bin 173 oy alan Selefi aday Ammar el-Acemi'ye karşı sandalyeyi kazanan taraf oldu.

Bağımsız vekillerin parlamentoya girmesiyle 50 sandalyeli mecliste, 15 milletvekilline sahip muhaliflerin nüfuzu azaldı.

Kuveyt'te iki bölgede gerçekleştirilen ve yaklaşık 160 bin seçmenin bulunduğu ara seçime katılım oranın yüzde 42 olduğu ifade edildi.

Vekillikleri düşürülen Ceman el-Harbeş ve Velid et-Tabtabai, 2011 yılında yolsuzluk iddialarına ilişkin dönemin Başbakanı Şeyh Nasır el-Muhammed es-Sabah'a gensoru vermenin yasaklanması kararının ardından parlamentoya baskın düzenleyen eylemciler arasında yer almıştı.

"Meclise girme" davasıyla gıyaben yargılanan iki vekile 2017 yılında 5 yıl hapis cezası verilmişti.

Kuveyt'teki Yüksek Mahkeme, Temmuz 2018'de vekillerin hapis cezasını 3,5 yıla düşürmüştü. Söz konusu iki muhalif siyasinin vekillikleri ise geçen yıl aralık ayında düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
"Müslüman Kardeşler Teşkilatı ve Selefiler" Kuveyt seçimler

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