Kuveyt'te muhalifler ara seçimi kaybetti

KUVEYT (AA) - Kuveyt parlamentosunda muhalefet cephesindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve Selefiler Koalisyonu, iki milletvekili için düzenlenen ara seçimleri kaybetti.

Hapis cezası aldıkları için vekillikleri düşürülen koalisyon üyeleri Ceman el-Harbeş ve Velid et-Tabtabai'den boşalan sandalyeleri doldurmak için dün yapılan ara seçimlerin resmi sonuçları açıklandı.

Koalisyonun biri İhvan'dan, diğeri Selefilerden olan iki adayı, bağımsız adaylar karşında seçimleri kaybetti.

Bu kapsamda bağımsız aday Bedr el-Mula 4 bin 657 oy alarak, 4 bin 616 oy kazanan İhvan'ın adayı Hamed el-Matar'ı küçük bir farkla geride bıraktı.

Yine bağımsız aday Abdullah el-Kenderi 6 bin 705 oyla, 5 bin 173 oy alan Selefi aday Ammar el-Acemi'ye karşı sandalyeyi kazanan taraf oldu.

Bağımsız vekillerin parlamentoya girmesiyle 50 sandalyeli mecliste, 15 milletvekilline sahip muhaliflerin nüfuzu azaldı.

Kuveyt'te iki bölgede gerçekleştirilen ve yaklaşık 160 bin seçmenin bulunduğu ara seçime katılım oranın yüzde 42 olduğu ifade edildi.