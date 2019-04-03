Kuveyt’te petrol rafinerisinde yangın çıktı

Kuveyt’te bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Kuveyt’in başkentinin güneyinde yer alan Abdullah petrol rafinerisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kilometrelerce uzaktan görülen yangına 4 itfaiye ekibi müdahale etti. Saatlerce süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi (KNPC) Başkanı Walid Khalid El-Badir, yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Abdullah petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Badir, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

