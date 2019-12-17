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Kuveyt'te yeni hükümet kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme

Eski Dışişleri Bakanı Halid el-Ahmed es-Sabah başkanlığında kurulan hükümette 3 kadın bakan ile 7 yeni isme yer verildi

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te geçen ay Başbakan Cabir es-Sabah'ın istifasının ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Halid el-Ahmed es-Sabah başbakanlığındaki yeni hükümet yemin ederek resmen göreve başladı.

Devlet televizyonunun haberine göre, 3 kadın bakanın bulunduğu hükümette 7 yeni isme yer verildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, Başbakan ve yeni kabine üyelerinin yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada, yeni hükümetten halkın bakanlıklarda ve devlet dairelerinde karşılaştığı problemleri çözmesini istedi. Emir Sabah, "Özellikle bu önemli aşamada, ülkeye ve halka karşı büyük sorumluluklarınız var." dedi.

Başbakan Sabah da yemin sonrası bir konuşma yaptı.

Hükümetin iş birliği ve dayanışma ilkesiyle hareket edeceğini söyleyen yeni Başbakan, ülkeye ve halka hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığına Ahmed Mansur el-Ahmed el-Sabah, Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığına Enes Halid Nasır es-Salih, Ticaret ve Endüstri Bakanlığına Halid Nasır Abdullah el-Ravdan, Enformasyon Bakanlığı ve Gençlik Bakanlığına Muhammed Nasır Abdullah el-Cibri, Sağlık Bakanlığına Basil Hamud Hamad es-Sabah, Adalet ve İslami İşler Bakanlığına Fahd Muhammed Muhsin el-Asifi, Petrol Bakanlığının yanı sıra Elektrik ve Su Bakanlığına Halid Ali Muhammed el-Fadıl, Meryem Akil es-Seyyid Haşim el-Akil Maliye ve Ekonomi Bakanlığına, Rana Abdullah Abdurrahman el-Faris Kamu İşleri ve İskan Bakanlığına, Suud Hilal Naşi el-Harbi Eğitim Bakanlığına, Gadir Muhammed el-Asiri Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Mübarek Salim Mübarek el-Haris Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Velid Haife Ahmed el-Cesim ise Belediyelerden Sorumlu Devlet Bakanlığına atandı.

Önceki kabinede Dışişleri Bakanı olan Halid el-Ahmed es-Sabah, 19 Kasım'da Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

- Hükümet krizi çıkmıştı

Başbakan Cabir es-Sabah'ın 14 Kasım'da istifa etmesi üzerine, aynı zamanda Kuveyt Emiri'nin büyük oğlu olan Savunma Bakanı Nasır es-Sabah Twitter'dan bir paylaşım yaparak "hükümetin, orduya ait fonda gerçekleştirilen aşırı harcamalardan dolayı istifa ettiğini" ileri sürmüştü.

Bunun üzerine Kuveyt Emiri Sabah'ın, Savunma Bakanı olan oğlu ve İçişleri Bakanı Halid es-Sabah'ı görevden alması, "Kuveyt'te hükümet krizi" şeklinde yorumlanmıştı.

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Halid el-Ahmed es-Sabah hükümet Kuveyt

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