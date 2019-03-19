Kuveyt'teki cami inşaatında Mısırlı 3 işçi öldü

KAHİRE (AA) - Kuveyt'te bir cami inşaatında çatının çökmesi sonucu Mısırlı 3 işçi hayatını kaybetti.

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın Kuveyt İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, inşaat halindeki caminin çatısında meydana gelen çökme sonucu Mısırlı 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Öte yandan Kuveyt Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Fahd eş-Şule, yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını ve kusur tespit edilmesi durumunda sorumlulara gereken cezanın verilmesini istedi.

Mısır'ın Kuveyt Büyükelçiliğinin de olayla ilgili gerekli resmi işlemlerin başlatılması, hayatını kaybedenlerin aileleri ile irtibata geçilmesi ve haklarının korunması için yetkili firma ile irtibata geçtiği bildirildi.

Mısır Çalışma Bakanlığı'nın 2018 yılı verilerine göre, Kuveyt'te 445 binden fazla Mısırlı çalışıyor. Kuveyt'taki yabancı işçi sayısı bakımından Mısırlılar, Hintlilerin ardından ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise Bangladeşliler bulunuyor.

