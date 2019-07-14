HABER

Kuveyt'ten Al Arabiya televizyonu sunucusuna tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:45 | Son Güncelleme

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, Katar'da içki fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili bir haberinin sonunda Kuveyt'e göndermede bulunan Al Arabiya televizyonu sunucusuna tepki gösterdi - Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid el-Carallah, televizyon yetkililerinin özür dilemesi gerektiğini belirtti

KUVEYT (AA) - Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunda bir sunucunun Kuveyt'le ilgili sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Al Arabiya televizyonu sunucularından Sara Dunduravi'nin "Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na daha fazla ziyaretçi çekmek için içki fiyatlarını düşürdüğü" yönündeki haberinin sonunda, "Bakalım, Kuveyt'teki dostları Katar'ın bu cömertliğine ne cevap verecek." yönündeki sözlerine Kuveyt resmi makamlarından karşılık geldi.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuveyt'in kendisiyle alakası olmayan meselelere adının karıştırılması ve söz konusu sunucunun Kuveyt ve halkına yönelik hakareti kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt'in her zaman Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve birliğin sağlanması için çalıştığı vurgulanan açıklamada, Kuveyt'in ayrıca ifade özgürlüğüne ve Körfez'deki ayrılığı giderme amacı taşıyan profesyonel gazeteciliğe saygı duyduğu aktarıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halid el-Carallah da katıldığı Fransa'nın ulusal bayramı Bastille Günü kutlamalarında yaptığı açıklamada, Dunduravi'nin büyük bir hata yaptığını söyledi.

Söz konusu hatanın Al Arabiya televizyonunun profesyonellik ve dürüstlük ilkesiyle bağdaşmadığını kaydeden Carallah, televizyon yetkililerinin bu hatadan dolayı özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Körfez ülkeleri arasında birlik sağlanması için çalışan Kuveyt'in çabalarının karşılığının bu olmaması gerektiğini dile getiren Carallah, Al Arabiya televizyonunun Kuveyt'teki ofisiyle ve televizyon yetkilileriyle iletişime geçildiğini ve yapılan yanlışın düzeltilmesinin istendiğini ifade etti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)
Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldıHaydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Al Arabiya Katar Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Bakan Selçuk: Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239’u tamamlandı

Bakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Böyle bulundu

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Tüm Türkiye’de aranıyordu! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.