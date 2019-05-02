Irak Dışişleri Sözcüsü Ahmed es-Sahaf da daha önce yaptığı açıklamada, Kuveytli Avazim kabilesi şeyhinin, Basralı kadınları hedef alan sözlerinin ardından yaşanan gelişmeler üzerine Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah ile Kuveyt Dışişleri arasında üst düzey koordinasyon kurulduğunu kaydetmişti.

Konsolosluğa yönelik saldırının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan yetkili, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli tepkinin Iraklı muhataplara iletildiğini ve Basra'daki Kuveyt Konsolosuna olayla ilgili bir rapor hazırlaması talimatı verildiğini söyledi.

El-Kabas gazetesinin Kuveyt Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Basra kentinde Kuveytli bir kabile şeyhinin Basralı kadınlara "hakaret içerikli" sözlerini protesto eden grubun, Kuveyt Konsolosluğundaki bayrağı indirmesine tepki gösterildi.

Sahaf, "Bu hassas dönemde halklarımızın birbirine daha fazla yakınlaşması, ayrılık ve kine neden olan durumlardan uzak durması gerekir. Kuveyt Konsolosluğunda herhangi bir zarar mevcut değil. Gerekli tedbirlerin alınması için Basra'daki yerel yönetimle de iletişim halindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Irak'ın Basra kentinde Kuveytli bir kabile şeyhinin Basralı kadınlara "hakaret içerikli" sözlerini protesto eden grup, dün, Kuveyt Konsolosluğundaki bayrağı indirmişti.

Kuveytli Avazim kabilesi şeyhi Felah bin Cami el-Arifi'nin, gazeteci Hidayet Sultan es-Salim'i öldürdüğü gerekçesiyle 2002'den bu yana hapiste olan Halid Naka el-Azimi'nin serbest bırakılması için istenen diyet parasının toplanması kampanyası sırasında Basralı kadınları hedef alan sözleri tepkiye neden olmuştu.

