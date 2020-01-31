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Kuveyt'ten, Çin ve Hong Kong'dan gelen yolculara ülkeye giriş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 00:34 | Son Güncelleme

Kuveyt'ten, Çin ve Hong Kong'dan gelen yolculara ülkeye giriş yasağı

KUVEYT (AA) - Kuveyt, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin ve Hong Kong'dan gelen yolculara ülkeye giriş yasağı getirdi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kuveyt hükümeti tarafından alınan söz konusu giriş yasağı kararını yazılı bir açıklamayla Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda faaliyet gösteren havayolları şirketlerine iletti.

Yasağın son iki hafta içinde Çin veya Hong Kong'da bulunan tüm ülke vatandaşları ile Kuveyt'te oturum izni veya vizesi olan kişileri de kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, kararın bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte olduğu kaydedildi.

- Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong koronavirüs

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