Kuveyt'ten eğitime destek

Şanlıurfa'da, Kuveytli yardım kuruluşları tarafından yaptırılan okul, törenle açıldı.

Vali Abdullah Erin, Kuveyt Necat ve Said Yardım Derneklerince kentin Eyyübiye ilçesinde yaptırılan Casım El Casım Lisesi'nin açılışı için düzenlen törende yaptığı konuşmada, eğitime katkı sunan Kuveytli hayırseverlere teşekkür etti.

Okulda Türk ve Suriyeli öğrencilerin birlikte eğitim alacağını belirten Erin, okulda yetişen çocukların hem Türkiye'nin hem Suriye'nin hem de tüm İslam aleminin geleceği için güzel işler yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Suriyeli misafirlere her türlü desteği verdiklerini aktaran Erin, "Biz kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizde bulunan 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin 450 binden fazlası Şanlıurfa'da misafirimizdir." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerle kurulan kardeşlik ortamının bazı kesimlerin fitne, fesatlarıyla yıkılmaya çalışıldığını ve Suriyelilerin sınır dışı edileceği söylentilerinin bilinçli bir şekilde yayılarak yapılan hayır işlerinin azaltılmasına yönelik girişimler bulunduğuna işaret eden Erin, bu iddiaların gerçek olmadığını vurguladı.