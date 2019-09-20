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Kuveyt'ten eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, Kuveytli yardım dernekleri tarafından yaptırılan okulda Türk ve Suriyeli öğrenciler birlikte eğitim görecek

Şanlıurfa'da, Kuveytli yardım kuruluşları tarafından yaptırılan okul, törenle açıldı.

Vali Abdullah Erin, Kuveyt Necat ve Said Yardım Derneklerince kentin Eyyübiye ilçesinde yaptırılan Casım El Casım Lisesi'nin açılışı için düzenlen törende yaptığı konuşmada, eğitime katkı sunan Kuveytli hayırseverlere teşekkür etti.

Okulda Türk ve Suriyeli öğrencilerin birlikte eğitim alacağını belirten Erin, okulda yetişen çocukların hem Türkiye'nin hem Suriye'nin hem de tüm İslam aleminin geleceği için güzel işler yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Suriyeli misafirlere her türlü desteği verdiklerini aktaran Erin, "Biz kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizde bulunan 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin 450 binden fazlası Şanlıurfa'da misafirimizdir." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerle kurulan kardeşlik ortamının bazı kesimlerin fitne, fesatlarıyla yıkılmaya çalışıldığını ve Suriyelilerin sınır dışı edileceği söylentilerinin bilinçli bir şekilde yayılarak yapılan hayır işlerinin azaltılmasına yönelik girişimler bulunduğuna işaret eden Erin, bu iddiaların gerçek olmadığını vurguladı.

Said Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Muhamed el Ensari de Şanlıurfa'da 25 okulun yapımı için protokol imzaladıklarını belirtti.

İnsanların ancak okuyarak kültürlerini geliştirebileceğini kaydeden Ensari, "İnsanoğlu eğitimle beldesini geliştirir, geleceğini inşa eder. Biz hayırsever Kuveytlilerin desteği ile yapılan bu okulları açıyoruz ve başka projeleri takip ediyoruz. Bizler, bu okulları sadece ve sadece Allah rızası için inşa ediyor ve bu hayırları Allah'ın kabul etmesini diliyoruz. Allah, bu okula destek olanların hayırlarını kabul etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Necat Derneği Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim el Bedr de İslam ümmetinin kendilerinden beklediği en büyük işin öğrencileri yetiştirmek, terbiye etmek ve eğitmek olduğunu dile getirdi.

Suriye halkının her zaman yanında olduklarını vurgulayan el Bedr, "Bugün, öğrencilerimiz ektiğimiz tohumlar olup, yarın onların hasadını alacağız. Bu çocukların en büyük silahı eğitimdir." dedi.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

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